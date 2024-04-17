Власти назвали имена 13 убитых в СВО бойцов со Ставрополья

17 апреля 2024, 00:58

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Тринадцать военных убиты в военной операции на Украине, сообщили представители властей Туркменского округа. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 346 военных со Ставрополья.

"Кавказский узел" писал, что с начала военной операции на Украине к 16 апреля официально признаны убитыми как минимум 333 военных из Ставропольского края.

Байрамами Токтоньязов убит в военной операции на Украине, сообщил 16 апреля глава района Геннадий Ефимов в своем Telegram-канале, отчитываясь о посадке деревьев в школе села Летняя Ставка.

14 марта Ефимов в этом же канале сообщал об открытии мемориальной доски контрактнику, 21-летнему Арсену Гаджираджабову, убитому в ДНР.

Школа аула Шарахалсун в день героев Отечества 9 декабря опубликовала список убитых в специальной военной операции земляков. Это Мустафа Токтоньязов, Ильдар Манкатаев, Александр Токарев, Александр Ромах, Сергей Кривопуст, Сергей Скачко, Виктор Добриков, Александр Яломыст, Шамиль Назыров, Александр Горбатых, Артур Менгажединов, следует из данных, приведенных на странице госучреждения в соцсети "ВКонтакте". К сообщению приложена фотография мемориального стенда, который открыт в школе.

Ранее о смерти 22-летнего десантника, гвардии рядового Александра Токарева сообщал и глава района, рапортуя об открытии мемориальной доски, которое состоялось в школе села Казгулак 12 мая 2023 года. Дата смерти Токарева на мемориальной доске, фотография которой приложена к сообщению - 7 августа 2022 года.

Ранее он также сообщал об открытии мемориальных досок убитым в военной операции 50-летнему Сергею Скачко и Александру Ромаху.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 346 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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