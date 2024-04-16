Десять бойцов со Ставрополья убиты в зоне СВО

16 апреля 2024, 00:31

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Власти сообщили, что десять бойцов из Курского муниципального округа убиты в военной операции. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 333 военных из Ставропольского края.

"Кавказский узел" писал, что Владимир Хащина, по официальным сообщениям властей, стал как минимум 323-м убитым в ходе военной операции на Украине военным со Ставрополья.

Арсен Заргаров убит в военной операции на Украине, сообщил в своем Telegram-канале врио глава Курского муниципального округа Павел Бабичев 12 апреля, отчитываясь о передаче жене Заргарова ордена Мужества.

Ранее Бабичев сообщал что в военной операции на Украине убит Георгий Заргаров, Анатолий Миранов и Игорь Макаров. Об этом Бабичев проинформировал 30 июня 2023 года, не приведя подробностей о бойцах.

Также глава района сообщал об открытии мемориального стенда с портретами убитых в военной операции на Украине. На нем перечислены фамилии Андрея Устинова, Алексея Яковлева, Ивана Писковатского, Николая Писковацкого, Дмитрия Грушенко, Михаила Ляскина. Подробности о погибших в сообщении в Telegram-канале Бабичева не приведено.

О ряде уроженцев района, убитых в ходе СВО. рассказывала в своем Telegram-канале Галюгаевская библиотека.

Так, Андрей Устинов родом из станицы Галюгаевская, после школы получил специальность тракториста. Служил по контракту, в том числе в Чечне, принимал участие в "Пятидневной войне" в Южной Осетии. С 24 февраля 2022 года принимал участие в спецоперации России на Украине. Убит 13 марта 2022 года, ему было 48 лет, указано в сообщении от 13 сентября 2023 года.

Контрактник Алексей Яковлев родился в Краснодарском крае, затем семья переехала на Ставрополье. Служил по контракту, был в Сирии, принимал участие в работе миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Убит в военной операции на Украине 20 октября 2022 года в возрасте 38 лет. Контрактнику Ивану Писковатскому, уроженцу станицы Курская, было 22 года, проинформировала библиотека.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 333 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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