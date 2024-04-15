Суд встал на сторону осужденного из Чечни в споре с администрацией колонии

15 апреля 2024, 18:14

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Апелляционная инстанция не удовлетворила жалобу администрации колонии на решение грозненского суда, который признал нарушения прав уроженца Чечни Арби Дандаева, осужденного по делу об атаке боевиков Басаева на Дагестан.

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд Дагестана в марте 2009 года приговорил к пожизненному заключению жителя Чечни Арби Дандаева, признав, что во время нападения боевиков на Дагестан в 1999 году Дандаев лично участвовал в казни шести военнослужащих. Верховный суд России признал законным приговор, в августе 2009 года он вступил в законную силу.

7 августа 1999 года из Чечни в Дагестан вошло более тысячи вооруженных бойцов под руководством Шамиля Басаева и иорданца Амира Хаттаба (также упоминается как Эмир Хаттаб). Более месяца в республике продолжались бои, лишь 15 сентября 1999 года министр обороны Игорь Сергеев объявил, что территория Дагестана полностью освобождена от участников нападения, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

Верховный суд Чечни оставил в силе решение Висаитовского райсуда Грозного от 28 июня 2022 года, который частично удовлетворил иск Арби Дандаева к колонии в Хабаровском крае. Дандаев требовал признать незаконными действия администрации и назначить ему компенсацию за нарушение условий содержания, решение районного суда обжаловало руководство колонии, указано в апелляционном определении, размещенном на сайте Верховного суда республики.

В своем иске Арби Дандаев заявил, что "ответчик длительное время нарушал условия содержания". В частности, согласно документу, у осужденного изъяли Конституцию и чеченско-русский словарь, отключали электричество в месяц поста Рамадан, ограничили ему возможности для просмотра кино- и видеофильмов и телепередач, содержали его "в металлической клетке во время судебных заседаний в комнате для видеоконференц-связи".

Арби Дандаев требовал компенсацию в 500 тысяч рублей. Суд обязал администрацию колонии № 6 УФСИН по Хабаровскому краю вернуть Дандаеву брошюру "Конституция РФ" и чеченско-русский словарь, признал незаконным отключение электричества в месяц Рамадан и обязал колонию выплатить Дандаеву десять тысяч рублей. Остальные требования районный суд не удовлетворил, указано в публикации Верховного суда.

"В апелляционной жалобе представитель ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю Шадрина О.В. просит решение суда отменить, как незаконное и необоснованное, и принять по делу новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований. В суде апелляционной инстанции Дандаев А.Х., участвующий в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи, возражал против доводов жалобы, просил решение суда оставить без изменения", - говорится в документе.

Вопреки доводам апелляционной жалобы, районный суд при определении размера компенсации за нарушение условий содержания осужденного "учел характер и продолжительность нарушений, обстоятельства, при которых эти нарушения допущены, размер компенсации соответствует принципу разумности и справедливости", указал Верховный суд.

"Решение Висаитовского районного суда города Грозного от 28 июня 2022 года оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - постановил судья.

Напомним, Арби Дандаев и ранее инициировал судебные тяжбы. Так, в 2020 году он потребовал 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за длительное содержание в одиночной камере в СИЗО Махачкалы в 2008-2009 годах. Суд отказался удовлетворить иск, и Дандаев в новом иске изменил ответчика с СИЗО Махачкалы на управление ФСИН по Дагестану. В мае 2022 года Кировский райсуд Махачкалы вновь отказал ему в удовлетворении иска.

Кроме того, Дандаев оспорил решение райсуда Грозного, который отказался признать незаконным решение руководства колонии в Свердловской области о постановке Дандаева на профилактический учет как склонного к побегу. В августе 2022 года Верховный суд Чечни оставил в силе решение районного суда.

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