Житель Чечни оштрафован за публикацию песни Муцураева

14 апреля 2024, 16:51

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Чечне приговорил местного жителя Олхузура Эскиева к штрафу за публикацию песни Тимура Муцураева, включенной в список экстремистских материалов.

Как писал "Кавказский узел", суды в Чечне неоднократно выносили решения о штрафах за публикации песен Тимура Муцураева. Так, в феврале райсуд Грозного оштрафовал местного жителя Хусейна Умалатова за публикацию песни Муцураева.

В декабре 2023 года стало известно, что суд оштрафовал жителя Гудермеса Наиба Манаева на тысячу рублей за публикацию в соцсети песни Муцураева "12 тысяч муджахедов" (также упоминается как "12 тысяч моджахедов").

Ножай-Юртовский райсуд оштрафовал на 1000 рублей жителя Чечни Олхузура Эскиева, опубликовавшего в WhatsApp* клип с песней Тимура Муцураева «12 тысяч моджахедов», сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

Аудиозапись "Тимур Муцураев - 12000 муджахедов.mр3" включена в федеральный список экстремистских материалов под № 4594 по решению Гусевского горсуда Калининградской области от 18 апреля 2017 года, указано в списке экстремистских материалов, размещенном на сайте Минюста.

Олхузур Эскиев был обвинен по статье 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов), предусматривающей для граждан штраф от 1000 до 3000 рублей либо до 15 суток ареста, указано в карточке дела на сайте суда.

Сам обвиняемый на заседание не явился, отмечается в постановлении суда, размещенном в карточке дела. "В материалах дела об административном правонарушении имеется ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие, и вину в содеянном признал", - говорится в документе. Суд счел признание вины смягчающим обстоятельством и назначил подсудимому штраф в 1000 рублей.

Напомним, бард Тимур Муцураев известен в Чечне со времен первой военной кампании. Он исполнял на русском языке песни о войне, а позже в его творчестве появились религиозные мотивы и призывы к джихаду. В 2010 году более 30 песен Муцураева были признаны экстремистскими и внесены в федеральный список запрещенных к распространению материалов.

При этом в декабре 2021 года стало известно, что Адам Саиев из Гудермеса был оштрафован на тысячу рублей за публикацию во "ВКонтакте" легальной песни Муцураева, которой нет в списке экстремистских материалов.

Публикация песен Тимура Муцураева, не внесенных в список экстремистский материалов, не запрещена законом, указал тогда президент Союза адвокатов России Игорь Трунов. Юридическая грамотность большинства жителей Чечни низка, но даже при наличии аргументов отстаивать свои права в республике рискованно, отметили правозащитник Оюб Титиев и кавказовед Руслан Кутаев.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

** включен в реестр иностранных агентов.