Житель Гудермеса оштрафован за публикацию песни Муцураева

08 декабря 2023, 07:39

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Суд оштрафовал жителя Гудермеса Наиба Манаева за публикацию в соцсети песни Тимура Муцураева, внесенной в список экстремистских материалов.

Как писал "Кавказский узел", более 30 песен барда Тимура Муцураева были признаны экстремистскими и внесены в федеральный список запрещенных к распространению материалов. За их публикации грозит штраф от одной до трех тысяч рублей или до 15 суток ареста. В июне стало известно, что суд оштрафовал грозненца Джамбетова на тысячу рублей за публикацию в мессенджере песни Муцураева "12 тысяч муджахедов" (также упоминается как "12 тысяч моджахедов").

Тимур Муцураев известен в Чечне со времен первой военной кампании. Он исполнял на русском языке песни о войне, а позже в его творчестве появились религиозные мотивы и призывы к джихаду.

Гудермесский горсуд признал местного жителя Наиба Манаева виновным в распространении экстремистских материалов из-за публикации в соцсети аудиозаписи песни Тимура Муцураева "12 тысяч моджахедов", сообщило 7 декабря со ссылкой на документы суда "Кавказ.Реалии"*.

Наиб Манаев был обвинен по статье 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов), которая предусматривает для граждан штраф в размере от тысячи до 3000 рублей либо до 15 суток ареста, указано в карточке дела на сайте суда.

Карточка дела обновлена 30 ноября, в ней размещен текст постановления, датированного 14 ноября. Согласно документу, публикацию песни "12 тысяч моджахедов" (так название песни приведено в постановлении) обнаружили при мониторинге соцсетей сотрудники УФСБ по Чечне. "Вопреки требованиям закона названный материал находился в открытом доступе с возможностью просмотра, скачивания и копирования неограниченным кругом лиц", - указано в постановлении суда.

Согласно документу, обвиняемый признал вину и "раскаялся в содеянном". "Суд считает необходимым назначить ему наказание в виде штрафа, предусмотренного санкцией статьи, в размере 1000 (одна тысяча) рублей, без конфискации экстремистского материала, поскольку данный материал был удалён ФИО1 [подсудимым] самостоятельно", - говорится в постановлении.

Аудиозапись "Тимур Муцураев - 12000 муджахедов.mр3" включена в федеральный список экстремистских материалов под номером 4594 по решению Гусевского горсуда Калининградской области от 18 апреля 2017 года, указано в списке экстремистских материалов, размещенном на сайте Минюста.

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