Тимур Муцураев. Фото: кадр видео Homa Brut https://www.youtube.com/watch?v=e1ch158zWaE

06 декабря 2021, 01:50

Житель Чечни оштрафован за песню Муцураева

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Адам Саиев из Гудермеса оштрафован на тысячу рублей за размещение в соцсети "ВКонтакте" песни чеченского барда Тимура Муцураева, которой нет в списке экстремистских материалов.

Тимур Муцураев известен в Чечне со времен первой военной кампании. Он исполнял на русском языке песни о войне, а позже в его творчестве появились религиозные мотивы и призывы к джихаду. В 2010 году свыше 30 песен барда были признаны экстремистскими и внесены в федеральный список запрещенных к распространению материалов. Обновляемый общероссийский список материалов, признанных судом экстремистскими, опубликован в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". 

Городской суд Гудермеса признал Адама Саиева виновным в распространении экстремистских материалов за публикацию в соцсети "ВКонтакте" песни Тимура Муцураева, пишут 5 декабря "Кавказ.Реалии"*.

Житель Чечни обвинялся в том, что на своей странице в соцсети он разместил одну из песен Муцураева, которой нет в списке экстремистских материалов. Суд при этом сослался на решение Первомайского районного суда Ростова-на-Дону, который признал экстремистской текст другой песни и видеоролик к ней, пишет "ОВД-Инфо"*.

Саиев свою вину признал, и судья вынес ему минимальное наказание по статье 20.29 Кодекса об административных правонарушениях (производство и распространение экстремистских материалов), оштрафовав на тысячу рублей. Статья 20.29 КоАП РФ предусматривает до трех тысяч рублей штрафа или до 15 суток ареста.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что в июне 2020 года за распространение песни Муцураева был оштрафован житель Гудермесского района, который заявил, что не знал о включении этого произведения в список экстремистских материалов.

* организации (издания) внесены Минюстом России в реестр иноагентов.

Примечание:

"Житель Чечни оштрафован за распространение песен Муцураева", "Житель Чечни заподозрен в экстремизме за песни Муцураева", "Трое жителей Чечни оштрафованы за публикации песен Муцураева".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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