Судебный молоток. Фото: Федор Обмайкин / Югополис

11 июня 2020, 18:35

Житель Чечни оштрафован за распространение песни Муцураева

Суд назначил штраф жителю Гудермесского района, который разместил на странице в соцсети песню известного барда Тимура Муцураева. Оштрафованный заявил, что не знал о включении этого произведения в список экстремистских материалов.

10 июня суд приговорил к денежному штрафу жителя Гудермесского района республики, разместившего на своей странице в социальной сети песню Тимура Муцураева, сообщается в публикации на сайте прокуратуры Чечни. Название суда в публикации не уточняется.

Сотрудник прокуратуры сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что местный житель сослался на незнание об экстремистском характере опубликованной им песни. Ранее местные жители также указывали "Кавказскому узлу", что многие пользователи соцсетей не знают о запрете на подобные публикации.

Тимур Муцураев известен в Чечне со времен первой военной кампании. Он исполнял на русском языке песни о войне, а позже в его творчестве появились религиозные мотивы и призывы к джихаду. В 2010 году свыше 20 песен барда были признаны экстремистскими и внесены в федеральный список запрещенных к распространению материалов. Обновляемый общероссийский список материалов, признанных судом экстремистскими, опубликован в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". По подсчетам "Кавказского узла", за публикацию песен Муцураева с 2016 года по май 2019 были наказаны более 20 пользователей соцсетей.

Было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.29 Кодекса об административных правонарушениях, сообщили в прокуратуре. "Решением суда нарушителю назначено наказание в виде денежного штрафа в полторы тысячи рублей", - рассказал силовик. Статья 20.29 КоАП РФ предусматривает до трех тысяч рублей штрафа или до 15 суток ареста.

Примечание:

"Житель Чечни оштрафован за распространение песен Муцураева", "Житель Чечни заподозрен в экстремизме за песни Муцураева", "Трое жителей Чечни оштрафованы за публикации песен Муцураева".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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