Житель Чечни оштрафован за публикацию песни Муцураева

29 мая 2019, 04:48

Первый с начала 2019 года житель Чечни наказан штрафом за публикацию в социальной сети песни барда Тимура Муцураева. За аналогичный период 2018 года, по подсчетам "Кавказского узла", в республике по похожим обвинениям привлекли к административной ответственности не менее пяти человек.

Тимур Муцураев известен в Чечне со времен первой военной кампании. Он исполнял на русском языке песни о войне, а позже в его творчестве появились религиозные мотивы и призывы к джихаду. В 2010 году свыше 20 песен барда были признаны экстремистскими и внесены в федеральный список запрещенных к распространению материалов. Обновляемый общероссийский список материалов, признанных судом экстремистскими, опубликован в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".



Суд Шелковского района 27 мая назначил местному жителю административный штраф в размере 1500 рублей. Он признан виновным в массовом распространении экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ), сообщил 28 мая сотрудник прокуратуры Чечни корреспонденту "Кавказского узла".

Статья 20.29 КоАП РФ предусматривает штраф в размере от одной до трех тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток с конфискацией экстремистских материалов и оборудования, использованного для их производства.

«Житель Шелковского района республики разместил на своей странице в соцсети «Одноклассники» композицию Муцураева, текст которой признан судом экстремистским и включен в федеральный список запрещенных к распространению материалов. Факт публикации был установлен при проведении мониторинга сети Интернет в апреле текущего года", - рассказал он.

Комментариями от привлеченного к ответственности или его представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Более 20 пользователей соцсетей наказаны за публикацию песен Муцураева с 2016 года

По подсчетам "Кавказского узла", основанным на данных из открытых источников, в том числе пресс-релизов прокуратуры Чечни, в республике с начала 2019 года этот житель Шелковского района стал по меньшей мере первым привлеченным к административной ответственности за распространение в Интернете запрещенных песен Муцураева.

В 2018 году по аналогичному обвинению в республике были наказаны не менее 10 человек, из них по меньшей мере пятеро были оштрафованы с января по май.

За 2017 год в Чечне, по подсчетам "Кавказского узла", было вынесено не менее шести судебных решений за публикации песен барда. Распространители этих песен приговорены к административным штрафам.

В 2016 году в республике по меньшей мере четыре человека были привлечены к ответственности за размещение в соцсетях песен Муцураева. По данным прокуратуры, один из наказанных, Ибрагим Бетергериев, заявил, что не знал о том, что размещенные им в Сети песни внесены в список экстремистских материалов.