Два жителя Чечни привлечены к ответственности за публикации в соцсети

17 декабря 2018, 22:37

Прокуратура обвинила двух жителей Чечни в распространении экстремистских материалов в связи с их публикациями в социальной сети "ВКонтакте".

Житель Чечни привлечен к ответственности за публикацию экстремистских материалов в социальной сети. Контент, внесенный в федеральный список экстремистских материалов, обнаружили в открытом доступе сотрудники ФСБ.

Материалы, признанные экстремистскими по решению суда, были размещены пользователем соцсети "ВКонтакте". Прокуратура возбудила в отношении него административное дело по статье 20.29 КоАП РФ (распространение экстремистских материалов), сообщил сотрудник ведомства корреспонденту "Кавказского узла".

Статья 20.29 КоАП России (производство и распространение экстремистских материалов) предусматривает штраф в размере от одной до трех тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства.

Сообщение об аналогичном деле в отношении другого жителя республики распространила сегодня пресс-служба прокуратуры Чечни. Публикацию в той же социальной сети "ВКонтакте" обнаружили сотрудники МВД Чечни.

"Виновное лицо привлечено к административной ответственности", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте республиканской прокуратуры. Какие именно материалы были размещены в соцсети и какое наказание назначено мужчине, в ведомстве не уточнили.

Прокуратура Чечни часто привлекает местных жителей за распространение песен барда Тимура Муцураева, признанных экстремистскими материалами. По подсчетам "Кавказского узла", с 2016 года по июнь 2018 года по меньшей мере 16 человек были оштрафованы в Чечне за распространение запрещенных песен Муцураева.

Тимур Муцураев известен в Чечне со времен первой военной кампании. Он исполнял на русском языке песни о войне, а позже в его творчестве появились религиозные мотивы и призывы к джихаду. В 2010 году более 20 песен барда были признаны экстремистскими и внесены в федеральный список запрещенных к распространению материалов.

Молодые пользователи социальных сетей плохо осведомлены о списке экстремистских материалов, и часть из них не знает, что совершают противоправные действия, публикуя тот или иной контент, указывал сотрудник одной из местных НПО Аслан.

"Молодежь особо не вникает в подобного рода вопросы и темы. Понравилось что-то – выложили в сеть, сделали рассылку друзьям. Бывает и так, что песни или что-то еще может "висеть" на страничке пользователя месяцы, а то и годы, пока бдительные сотрудники органов это не обнаружат и не возобновят административное дело", - сказал он ранее "Кавказскому узлу".

Часто людей привлекают к ответственности за публикации давностью в несколько лет, отмечал местный житель Руслан. "Даже если человек разместил песню лет пять-семь назад и, может быть, давно уже забыл об этом факте, его все равно привлекают к ответственности", - заявлял он ранее корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" писал также, что в январе 2018 года суд в Грозном признал экстремистским материалом видеоролик "Чеченец на Майдане", посчитав его направленным на возбуждение ненависти к представителям российской власти.

В 2016 году суд в Чечне признал экстремистскими книги чеченского публициста Ризвана Ибрагимова, а в 2017 году он был приговорен к 2,5 года лишения свободы условно по обвинению в возбуждении ненависти и вражды. На фоне уголовного преследования публициста и изъятия его книг из продажи интерес к произведениям Ибрагимова заметно возрос, указывали местные наблюдатели "Кавказскому узлу".

Обновляемый общероссийский список материалов, признанных судом экстремистскими, "Кавказский узел" опубликовал в разделе "Справочник". Согласно федеральному закону "О противодействии экстремистской деятельности", этот список "подлежит периодическому опубликованию в средствах массовой информации".

