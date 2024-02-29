Житель Чечни оштрафован за публикацию песни Муцураева

29 февраля 2024, 16:18

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Суд оштрафовал жителя Грозного Хусейна Умалатова за публикацию в WhatsApp* песни Тимура Муцураева, внесенной в список экстремистских материалов.

Как писал "Кавказский узел", в 2010 году более 30 песен барда Тимура Муцураева были признаны экстремистскими и внесены в федеральный список запрещенных к распространению материалов. За их публикации грозит штраф от одной до трех тысяч рублей или до 15 суток ареста. В январе стало известно, что Шатойский суд оштрафовал Илеса Пайхаева и Беслана Юсупова за публикации в соцсети песни Тимура Муцураева "12 тысяч муджахедов" (также упоминается как "12 тысяч моджахедов"), внесенной в список экстремистских материалов.

Тимур Муцураев известен в Чечне со времен первой военной кампании. Он исполнял на русском языке песни о войне, а позже в его творчестве появились религиозные мотивы и призывы к джихаду.

Висаитовский районный суд Грозного оштрафовал Хусейна Умалатова за рассылку в WhatsАpр* своим контакта песни Тимура Муцураева "12 тысяч муджахедов". Умалатов на заседании суда признал вину и раскаялся. Суд постановил оштрафовать его на тысячу рублей, следует из постановления суда.

Как следует из карточки дела, суд рассмотрел составленный против Умалатова протокол в тот же день, когда он поступил в суд.

Аудиозапись "Тимур Муцураев - 12000 муджахедов.mр3" включена в федеральный список экстремистских материалов под номером 4594 по решению Гусевского горсуда Калининградской области от 18 апреля 2017 года, указано в списке экстремистских материалов, размещенном на сайте Минюста.

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