Два жителя Чечни оштрафованы за публикации песни Муцураева

24 января 2024, 13:59

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Чечне оштрафовал местных жителей Илеса Пайхаева и Беслана Юсупова за публикации в соцсети песни Тимура Муцураева, внесенной в список экстремистских материалов.

Как писал "Кавказский узел", в 2010 году более 30 песен барда Тимура Муцураева были признаны экстремистскими и внесены в федеральный список запрещенных к распространению материалов. За их публикации грозит штраф от одной до трех тысяч рублей или до 15 суток ареста. В декабре 2023 года стало известно, что суд оштрафовал жителя Гудермеса Наиба Манаева на тысячу рублей за публикацию в соцсети песни Муцураева "12 тысяч муджахедов" (также упоминается как "12 тысяч моджахедов").

Тимур Муцураев известен в Чечне со времен первой военной кампании. Он исполнял на русском языке песни о войне, а позже в его творчестве появились религиозные мотивы и призывы к джихаду.

Шатойский райсуд в Чечне признал местных жителей Илеса Пайхаева и Беслана Юсупова виновными в распространении экстремистских материалов за публикации в соцсетях песни Тимура Муцураева "12 тысяч моджахедов", сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Пайхаев и Юсупов признаны виновными по статье 20.29 КоАП РФ (Производство и распространение экстремистских материалов), которая предусматривает для граждан от штрафа в 1000 рублей до 15 суток ареста, указано в карточках их дел на сайте суда.

Согласно тексту постановления на сайте суда, Илес Пайхаев разместил песню "12 тысяч моджахедов" в открытом доступе в соцсети "Одноклассники". Пайхаев признал вину и раскаялся.

Беслан Юсупов, по данным суда, также опубликовал эту песню в соцсети "Одноклассники". "Вину в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.29 КоАП РФ, признал полностью, раскаялся. Пояснил, что впредь не будет допускать противоправных действий", - говорится в постановлении по делу Юсупова.

И Пайхаев, и Юсупов оштрафованы на 1000 рублей, указано в публикациях суда.

Аудиозапись "Тимур Муцураев - 12000 муджахедов.mр3" включена в федеральный список экстремистских материалов под номером 4594 по решению Гусевского горсуда Калининградской области от 18 апреля 2017 года, указано в списке экстремистских материалов, размещенном на сайте Минюста.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.