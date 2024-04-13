Митинг в поддержку мусульман Адигени прошел в Тбилиси

13 апреля 2024, 01:44

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Участники акции в Тбилиси обвинили власти в игнорировании проблем мусульман Адигени и Грузии в целом. Государственное агентство по делам религии не занимается проблемами гонений на мусульман и не защищает свободу вероисповеданий, заявили они.

Как писал "Кавказский узел", жители Адигени 5 апреля вышли на протест против собраний мусульман в частном доме, силовики сдерживают их. Глава агентства по делам религий сообщил, что владелец дома Юсуф Микеладзе не идет на компромисс. Микеладзе назвал предложения властей неприемлемыми. Силовики не позволили протестующим подойти к дому Микеладзе. 9 апреля Микеладзе рассказал, что местные власти пообещали мусульманам предоставить новое помещение для богослужений.

8 марта десятки жителей поселка Адигени на юге Грузии провели акцию протеста против собрания мусульман на молитву. В поселке нет мечети, и мусульмане по пятницам собираются на молитву в доме Юсуфа Микеладзе, в котором функционирует духовный центр. Бывший муфтий Грузии потребовал от властей страны расследовать инцидент. Власти и правоохранительные органы не реагируют на нарушения прав грузинской мусульманской общины, что создает атмосферу безнаказанности и предпосылки для возобновления насилия, заявили правозащитники. Местные жители недовольны, что в село приезжают мусульмане из других населенных пунктов. По словам Юсуфа Микеладзе, который собирает единоверцев на молитву в своем доме, приезжие не создают проблем сельчанам.

12 апреля у здания правительства Грузии в Тбилиси прошел митинг солидарности с мусульманами Адигени. Акцию организовали неправительственные организации "Сообщество солидарности", "Платформа солидарности", "Платформа Салами", "Движение солидарности", "Молодежь за демократические перемены" и "Центр гражданской активности и активизма".

К протестующим присоединились члены НПО "Центр социальной справедливости", представитель которой Тамта Микеладзе заявила, что государство за годы независимости не смогло защитить мусульман.

"Просим государство и управление по делам религий, которое подчиняется премьеру, обеспечить решение проблемы - создать безопасное пространство, чтобы мусульмане смогли спокойно молиться. В Адигени это не первый случай. В 2013 году были арестованы десятки мусульман. В 2014 году была применена сила и были задержаны несколько человек, а вопрос мечети так и не был решен. В 2016 году против мусульман была применена сила. Мы призываем государство переосмыслить неравноправную политику в отношении мусульман. Мы выражаем солидарность с мусульманами, которые мирно, путем уступок, временно отказываются от своих прав на поддержание социального мира на местах", - заявила она на митинге.

В селе Мохе Адигенского района 22 октября 2014 года были задержаны 14 человек, выступавшие против строительных работ в здании мечети. Инцидент произошел после того, как жители села, исповедующие ислам, попытались воспрепятствовать строительству Дома культуры. 11 человек были задержаны за мелкое хулиганство и неподчинение законным требованиям полиции, трое - за оказание сопротивления полиции. 23 октября Ахалцихский районный суд принял решение отпустить троих задержанных. Остальные 11 человек были отпущены 24 октября, суд наложил на них штраф.

"Государство не прилагает достаточных усилий для урегулирования этого конфликта", - заявил правозащитник из НПО "Сапари" Тозу Гюльмамедли.

"Грузинские мусульмане снова доказали свое высокое гражданское самосознание и достойно, мирно и демократично ответили на несправедливую кампанию против них. Текущие события показали, что грузинские мусульмане продолжат бороться за права и свободы законными, ненасильственными методами", - сказал один из участников акции, чьи слова передает "Пирвели".

По итогам акции было принято заявление, в котором говорится, что события в Адигени являются зоной ответственности правительства Грузии. "Государственное агентство по делам религий, которое является органом контроля за религиозными организациями, за 10 лет ничего не сделало для создания климата религиозной свободы и религиозного равенства в стране. Оно не является тем органом, который сможет защитить свободу вероисповедания и равенства в Адигени", - говорится в нем.

Представитель НПО "Институт толерантности и многообразия" Мако Гавтадзе написала в соцсети, что Госагентство по делам религии ограничивает права человека. По ее словам, мусульманам не переданы мечети. "Все эти мечети находятся в собственности мусульман с правом пользования временно. Государство-собственник может в любой момент лишить их права пользования", - заявила она.

Адигени – райцентр, расположенный в регионе Самцхе-Джавахети. Согласно последней переписи населения в 2014 году, в нем проживают 16 тысяч 462 человека. В Адигенском районе функционируют грузинские православные церкви, есть монастыри и мечети.

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