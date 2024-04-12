Ограничения въезда на "Эльбрус" вызвали вопросы у туристов

12 апреля 2024, 08:10

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Въезд на поляну Азау ограничен, чтобы решить проблему хаотичных парковок, объявила администрация курорта "Эльбрус" и предложила туристам новые правила пользования паркингом. Нововведение вызвало вопросы у пользователей Telegram.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2022 года правительство Кабардино-Балкарии сообщило, что на курорте "Эльбрус" началось строительство парковки на 800 мест. Также власти озвучили планы модернизировать центральную часть поляны Азау: разместить там сцену, пешеходную зону, комфортные и экологичные торговые павильоны.

Курортом "Эльбрус" управляет АО "Кавказ РФ", в которое был переименован в ноябре 2021 года Единый институт развития СКФО, созданный на базе АО "Курорты Северного Кавказа". Среди задач корпорации – управление ОЭЗ туристско-рекреационного типа и развитие туристического потенциала на внутреннем и мировом рынках, говорится в информации на сайте компании.

С 12 апреля ограничен въезд на поляну Азау, сообщила поздно вечером 11 апреля в своем телеграм-канале администрация "Эльбруса". Это сделает «Эльбрус» более комфортным для прогулок, утверждается в публикации.

"Уже долгое время Азау страдает от хаотичной парковки. Чтобы решить эту проблему, при въезде на курорт мы построили паркинг на 800 мест. Оттуда можно воспользоваться шаттлами. Они бесплатные, ходят до подъемников каждые 10 мин и оборудованы для перевозки снаряжения", - сообщила администрация курорта.

Туристы могут заехать на Азау для загрузки или выгрузки вещей и заселения в отель. Первые 30 мин бесплатно, а потом будет начисляться оплата в размере 500 рублей за первый час и 3000 рублей за сутки со второго часа. "Для авто, которые задействованы в работе курорта, нужно оформить спецразрешения на въезд", - отмечается в сообщении.

На курорте "Эльбрус" оборудованы три канатные дороги: "Азау - Кругозор" (2350 м - 3000 м), "Кругозор - Мир" (3000 м - 3500 м) и "Мир - Гарабаши" (3500 м - 3847 м), указано на сайте курорта. 5 января администрация курорта сообщила об открытии в тестовом режиме двух новых трасс на спуске "Мир - Кругозор" - ЕР-4 и ЕР-5.

Парковка бесплатна в первые 10 минут, стоимость парковки до двух часов составляет 100 рублей, от 2 до 4 часов – 200 рублей, а затем 300 рублей каждые сутки, сообщила администрация "Эльбруса".

К 08.10 мск под публикацией размещено 19 комментариев. Авторы многих из них попросили разъяснить нововведение. "Ее [парковку] легко найти? Геометку бы", - написал, в частности, Anton. "Не проедешь [мимо]", - заверил в ответ Beerloga. "Вы не сможете её проехать, она по пути, но поставим на картах метку, спасибо за идею", - подключился к обсуждению представитель администрации курорта.

"Жаль, смысла не будет брать жильё на Азау теперь", - высказал мнение Антон Пух. "Скажите, те люди, которые не в штате курорта, но оказывают услуги и каждый день приезжают на работу: сотрудники прокатов, кафе, инструкторы - тоже каждый день вынуждены будут платить по 300 рублей за парковку? Или возможно найти какое-то разумное решение для этой категории работников?" – написала Anna.

"А как быть с гостиницами, у которых своя парковка? Платить за жилье и за парковку в сутки?" – поинтересовался Панда. "Возле гостиниц будет ограниченное парковочное место, владелец или администратор должны занести номер вашего авто в свой личный кабинет", - пояснил представитель администрации. "То есть, проживая в отеле с парковкой, можно оставить авто на Азау?" – уточнил Антон Пух. "Да, уточняйте у администратора гостиницы", - ответил представитель "Эльбруса".

"Мы сейчас живём в "Шахерезаде", машина стоит на парковке отеля. Теперь на ней мы выехать и въехать к отелю как ранее после 17 часов не сможем? Поясните, пожалуйста", - попросил Александр., не получив к 08.10 мск ответа на свой вопрос.

"Из поста не совсем понятно. Доезжая на такси из Терскола, могу доехать только до парковки? Или это относится к тем, кто на своём авто?" – написал Кирилл. "Да, такси тоже до парковки довозит. Далее - в бесплатный автобус", - ответила Наталья.

"Поведение парковщиков - отдельное «удовольствие», каждое утро со скандала, каждое утро удивительные сцены наблюдал. Ну и сам факт, что для поляны Азау есть энное количество машин, которым всегда можно (и я не про скорые, как правило - большие джипы с одним водителем) и которые вкатывают туда в любое время и без повода, идею паркинга полностью дезавуируют", - высказал мнение Ivan.

Напомним, в новом горнолыжном сезоне стоимость проживания на курорте "Эльбрус" по сравнению с прошлым сезоном выросла примерно на 15-20%. В новогодние и рождественские праздники цены также временно поднялись. При этом опрошенные "Кавказским узлом" туристы отметили, что в последние годы, наряду с подорожанием, повысилось и качество оказываемых услуг.

В новогодние праздники более 100 тысяч туристов посетили горнолыжные курорты "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, "Архыз" в Карачаево-Черкесии и "Ведучи" в Чечне, "Эльбрус" в этом сезоне посетило на 35% туристов больше, чем за тот же период 2023 года, сообщило 11 января Минэкономразвития.

После того как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри страны, в частности, на Северном Кавказе. Одним из наиболее популярных горнолыжных курортов стал "Эльбрус". При этом отдыхающие жаловались на очереди на подъемники и пробки на дорогах.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о Приэльбрусье.

Для тех, кто решил посетить кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил также рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

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