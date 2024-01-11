11 января 2024, 09:26

Чиновники отчитались о росте числа туристов на горнолыжных курортах Северного Кавказа

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Горнолыжные курорты "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, "Архыз" в Карачаево-Черкесии и "Ведучи" в Чечне в новогодние выходные посетили более 100 тысяч туристов. Только "Эльбрус" в этом сезоне посетило на 37 процентов туристов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили власти.

Как сообщал "Кавказский узел", в период новогодних праздников курорт "Эльбрус" неоднократно приостанавливал работу из-за плохой погоды. Остановки в работе курорта объявлялись 28 декабря 2023 года, а также 4 января и 8 января.

С информацией о курортах и достопримечательностях Кавказа можно ознакомиться на специальной тематической странице "Туризм", а также в соответствующем тематическом разделе "Справочника". Для любителей зимнего отдыха "Кавказский узел" подготовил справку: "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

По данным Минэкономразвития, в новогодние выходные горнолыжные курорты Северного Кавказа – "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, "Архыз" в Карачаево-Черкесии и "Ведучи" в Чечне, посетили более 100 тысяч туристов.

"Итоги новогодних каникул подтверждают, что курорты Северного Кавказа становятся все более популярны не только среди любителей зимних видов спорта, но и туристов, предпочитающих прогулки в горах", – привело сегодня РИА "Новости" сообщение министерства.

Рекордсменом по росту числа туристов стал курорт "Эльбрус", который посетило на 35 процентов больше отдыхающих, чем за тот же период прошлого года. "На самой высокой горе Европы в новогодние праздники отдохнуло свыше 43 тысяч человек", – уточнило Минэкономразвития.

Курорт "Архыз" в новогодние праздники в этом году посетило более 74 тысяч туристов, что больше на 12 процентов. По курорту "Ведучи" данные о росте числа туристов не приведены.

"Кавказский узел" также писал, что 7 января опрошенные "Кавказским узлом" туристы отметили, что стоимость проживания на курорте "Эльбрус" по сравнению с прошлым сезоном выросла примерно на 15-20 процентов. В новогодние и рождественские праздники цены еще временно выросли. Туристы пожаловались, что в последние годы, наряду с подорожанием, улучшилось и качество оказываемых услуг.

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Примечание:

"Силовики выявили аферы при продаже ски-пассов на курорте "Эльбрус", "Обвиняемый по делу о гибели альпинистов на Эльбрусе оставлен под стражей", "Закрыта одна из канатных дорог на "Эльбрусе".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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