Чиновники отчитались о росте числа туристов на горнолыжных курортах Северного Кавказа

11 января 2024, 09:26

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Горнолыжные курорты "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, "Архыз" в Карачаево-Черкесии и "Ведучи" в Чечне в новогодние выходные посетили более 100 тысяч туристов. Только "Эльбрус" в этом сезоне посетило на 37 процентов туристов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили власти.

Как сообщал "Кавказский узел", в период новогодних праздников курорт "Эльбрус" неоднократно приостанавливал работу из-за плохой погоды. Остановки в работе курорта объявлялись 28 декабря 2023 года, а также 4 января и 8 января.

По данным Минэкономразвития, в новогодние выходные горнолыжные курорты Северного Кавказа – "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, "Архыз" в Карачаево-Черкесии и "Ведучи" в Чечне, посетили более 100 тысяч туристов.

"Итоги новогодних каникул подтверждают, что курорты Северного Кавказа становятся все более популярны не только среди любителей зимних видов спорта, но и туристов, предпочитающих прогулки в горах", – привело сегодня РИА "Новости" сообщение министерства.

Рекордсменом по росту числа туристов стал курорт "Эльбрус", который посетило на 35 процентов больше отдыхающих, чем за тот же период прошлого года. "На самой высокой горе Европы в новогодние праздники отдохнуло свыше 43 тысяч человек", – уточнило Минэкономразвития.

Курорт "Архыз" в новогодние праздники в этом году посетило более 74 тысяч туристов, что больше на 12 процентов. По курорту "Ведучи" данные о росте числа туристов не приведены.

"Кавказский узел" также писал, что 7 января опрошенные "Кавказским узлом" туристы отметили, что стоимость проживания на курорте "Эльбрус" по сравнению с прошлым сезоном выросла примерно на 15-20 процентов. В новогодние и рождественские праздники цены еще временно выросли. Туристы пожаловались, что в последние годы, наряду с подорожанием, улучшилось и качество оказываемых услуг.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.