Объявлена пауза в работе курорта "Эльбрус"

08 января 2024, 14:45

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Канатные дороги и трассы на "Эльбрусе" решено закрыть на день для технических работ, объявила администрация курорта.

Как писал "Кавказский узел", стоимость проживания на курорте "Эльбрус" по сравнению с прошлым сезоном выросла примерно на 15-20 процентов. В новогодние и рождественские праздники цены также временно поднялись. Опрошенные "Кавказским узлом" туристы отметили, что в последние годы, наряду с подорожанием, повысилось и качество оказываемых услуг.

Завтра, 9 января, курорт не будет работать в связи с проведением регламентных работ после праздников, сообщила сегодня администрация "Эльбруса".

"Просим планировать свои маршруты с учетом этой информации. 10 января, в среду, канатная дорога и горнолыжные трассы откроются в штатном режиме", - говорится в публикации в телеграм-канале курорта.

Сегодня на курорте работают все канатные дороги и открыты все горнолыжные трассы, отмечается в другой публикации администрации "Эльбруса".

5 января администрация курорта сообщила об открытии в тестовом режиме двух новых трасс на спуске "Мир - Кругозор" - ЕР-4 и ЕР-5. На них уже установлены защитные сети на склонах, в ближайшее время планируется оборудовать их навигацией.

Под этой публикацией представитель администрации ответил пользователю с ником Marina, которая поинтересовалась сроками регламентных работ. "Подскажите, пожалуйста, когда в январе планируются регламентные работы?" – написала Marina. "Завтра, 9 января будет регламентный день", - сообщил представитель администрации.

"Почему вы не предупреждаете об этом заранее?" – задал вопрос Timur Kodalaev. "Как только стало известно о проведении регламентных работ, мы сообщили", - ответил представитель администрации курорта.

Напомним, после того как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри страны, в частности, на Северном Кавказе. Одним из наиболее популярных горнолыжных курортов стал "Эльбрус". При этом отдыхающие жаловались на очереди на подъемники и пробки на дорогах.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о Приэльбрусье. Для тех, кто решил посетить Кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил также рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

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