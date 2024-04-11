11 апреля 2024, 15:26

Военный из Ставропольского края убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Чуприн убит в боях на Украине, сообщил глава Благодарненского округа. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 322 военных из Ставропольского края.

"Кавказский узел" писал, что  Андрей Марьин стал 321-м уроженцем Ставропольского края, о смерти которого в ходе военной операции на Украине сообщили власти.

Сергей Чуприн убит в военной операции на Украине, сообщил сегодня глава Благодарненского округа Александр Теньков в своем Telegram-канале, отчитываясь о поздравлении отца военного с днем рождения. 

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 322 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Уроженец Ставрополья убит на Украине", "Житель Кисловодска убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине военного со Ставрополья".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

11 апреля 2024, 16:05

  • Представители ЛГБТ*-сообщества из Азербайджана разочарованы решением ЕСПЧ

    Европейский суд по правам человека постановил исключить из списка рассматриваемых жалобы представителей ЛГБТ*-сообщества Азербайджана, которые подвергались задержаниям и арестам в сентябре 2017 году в Баку, так как правительство страны признало нарушения их прав и пообещало выплатить компенсации. Заявители настаивали на рассмотрении дела по существу и предполагали, что будет вынесен вердикт, обязывающий власти расследовать действия силовиков.

11 апреля 2024, 14:42

  • 1 КТО испугала жителей дачных поселков у Нальчика

    Жители Вольного аула и других поселков около Нальчика сообщили, что их сегодня утром разбудили автоматные очереди и взрывы, некоторые приняли решение не пускать детей в школу. Следком по Кабардино-Балкарии отчитался о начале расследования уголовного дела о посягательстве на жизнь силовиков и незаконном обороте оружия и взрывчатки.

11 апреля 2024, 14:01

11 апреля 2024, 13:39

11 апреля 2024, 13:08

  • Режим КТО отменен в Кабардино-Балкарии

    В связи с отсутствием угрозы жизни и имуществу местных жителей в Нальчике и Черекском районе отменен введенный ранее режим контртеррористической операции, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи