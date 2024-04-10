10 апреля 2024, 22:54

Боец из Ставропольского края убит на Украине

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Андрей Марьин убит в зоне боевых действий, сообщил сегодня глава Новоалександровского округа. С начала военной операции на Украине власти официально признали убитыми как минимум 321 бойца из Ставропольского края.

"Кавказский узел" писал, что Михаил Цыбуля и Александр Смола убиты в военной операции, общее число уроженцев Ставрополья, о гибели которых сообщали власти, достигло 320.

Андрей Марьин убит в военной операции на Украине, сообщил сегодня глава Новоалександровского округа Эдуард Колтунов, отчитываясь о передаче родным погибшего ордена Мужества.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 321 бойца из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Уроженец Ставрополья убит на Украине", "Житель Кисловодска убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине военного со Ставрополья".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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