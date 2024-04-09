Два военных из Ставропольского края убиты на Украине

09 апреля 2024, 15:15

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Михаил Цыбуля и Александр Смола убиты в зоне боевых действий. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 320 военнослужащих из Ставропольского края.

"Кавказский узел" писал, что Владимир Глебов из Александровского округа стал 318-м военным из Ставропольского края, о смерти которого в ходе СВО сообщали власти.

Михаил Цыбуля убит на Украине, сегодня он похоронен в родном селе Арзгир, сообщил глава Арзгирского муниципального округа Алексей Палагута. Цыбуля после школы был призван в армию, служил в танковых войсках. После армии уехал в Подмосковье, где жил и работал. У Михаила остались жена и дочь. В сентябре 2022 года военным комиссариатом городского округа Домодедово и Ленинского округа Московской области был призван на военную службу по частичной мобилизации, убит 1 апреля, говорится в Telegram-канале главы района.

Ранее Палагута также сообщал о том, что в ходе СВО убит другой уроженец района - Александр Смола, подробностей о нем не приведено. К сообщению о смерти Смолы от 23 января 2023 года прикреплена его фотография, на которой Смола в форме ВДВ.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 320 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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