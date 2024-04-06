Власти похвалились оплатой многомиллионных долгов грозненцев перед магазинами

06 апреля 2024, 16:31

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Более 100 миллионов рублей потрачено из фонда Кадырова на оплату долгов малоимущих грозненцев перед продуктовыми магазинами, отчитались власти. При этом Рамзан Кадыров заявил, что акция по погашению долгов не связана с большим числом бедных людей в Чечне.

Как писал "Кавказский узел", 3 апреля Рамзан Кадыров предложил чиновникам по случаю окончания Рамадана заплатить за малоимущих жители Чечни, который покупают в долг товары в небольших магазинах.

В 2024 году месяц поста Рамадан начался в большинстве республик Северного Кавказа, в том числе в Чечне, 11 марта. Дни с 9 по 11 апреля объявлены в Чечне нерабочими по случаю окончания месяца поста и праздника разговения Ураза-байрам (Ид ал-Фитр).

5 апреля мэрия Грозного присоединилась "к масштабной акции" по погашению долгов жителей, долги погашены в 353 магазинах города, отчиталась в своем телеграм-канале городская администрация.

"Общая сумма задолженности в магазинах города составила свыше 100 миллионов рублей. В настоящее время эта сумма полностью погашена при поддержке Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова", - говорится в публикации. По состоянию на 16.28 мск, под публикацией не размещено ни одного комментария.

Ежемесячно все бюджетники Чечни обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, пожертвования оформляются официально, хотя вносятся в добровольно-принудительной форме, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха". Бюджетники и предприниматели в Чечне в обязательном порядке отчисляют пожертвования в фонд, подтвердили пользователи соцсетей в сентябре 2019 года.

В продуктовых магазинах и аптеках города Ойсхара также погасили долги малоимущих жителей, отчитался министр труда, занятости и соцразвития республики Усман Баширов. По его словам, такие долги "полностью обнулились для малоимущих семей", сообщает сегодня государственное ИА "Грозный-информ". "Усман Баширов отметил, что акция проходит при поддержке Регионального Общественного фонда им. Ахмата-Хаджи Кадырова", - говорится в публикации.

Днем ранее, 5 апреля, депутат Госдумы и советник главы Чечни Адам Делимханов сообщил, что в селе Джалка Гудермесского района также "прошла благотворительная акция, в рамках которой в продуктовых магазинах были оплачены долги малоимущих и нуждающихся жителей", сообщило государственное ИА "Чечня Сегодня".

На отчеты властей о погашении долгов жителей сегодня обратил внимание читатель "Кавказского узла" с ником agripina_mitchell. "Было подчеркнуто, что задолженность погашена при содействии общественного фонда имени Кадырова. Получается, что это даже не кадыровские чиновники оплачивали долги населения, а кадыровский же фонд", - написал он в своем комментарии.

При этом Рамзан Кадыров отверг версию о том, что акция проводится из-за большого числа бедных семей в Чечне, сообщило 5 апреля агентство. "Мы всех своих нуждающихся и малоимущих знаем по списку, они у нас записаны. Ни одна из этих семей не остается без нашей ежедневной помощи. Нигде вы не увидите такое внимание к данной категории людей, как у нас. Мы выделяем им жилье, строим, помогаем в благоустройстве во всех сферах. Создайте свою комиссию и приходите, посмотрите. Тогда вы поймете, где большинство бедных людей", - приводятся в публикации его слова. Кто и на каких площадках озвучил версию, на которую отреагировал Кадыров, агентство не указало.

Напомним, в конце 2021 года Рамзан Кадыров также объявлял акцию по погашению долгов жителей за товары в магазинах из фонда имени Ахмата Кадырова. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи назвали эту акцию популизмом, отметив, что недовольство людей снижением доходов и ростом цен возросло, тогда как глава республики стремится поднять свою популярность.

По данным Росстата на июнь 2023 года, в Чечне 19,4% населения жили за чертой бедности. По этому показателю республика заняла 71-е место среди регионов России. Среднедушевой доход жителей Чечни в октябре 2023 года составил 28,2 тысячи рублей, республика оказалась на 79-м месте в рейтинге регионов России по среднедушевым доходам населения.

Уровень безработицы в Чечне в 2023 году, по данным Росстата, составлял 10,6%, тогда как по данным Чеченстата - 7,9%. Различались данные и в 2022 году: по данным Росстата, в Чечне насчитывалось 11% безработных, по данным Чеченстата - 8,0%.

Официальные данные о безработице в Чечне занижены, отметили в январе опрошенные "Кавказским узлом" экономисты. "Статистика достаточно занижена. Как определяется уровень безработицы? Это люди, являющиеся безработными по классификации Международной организации труда, то есть речь про тех людей, кто заявил властям о том, что у них нет работы и им нужна помощь. Но проблема этой статистики к том, что большинство безработных людей не только на Северном Кавказе, но и в целом по всей России, не обращаются за помощью к государству. Они фактически не имеют работы, но не числятся в статистике по безработице", - сказал, в частности, экономист Сергей Жаворонков.

При этом республика фактически живет за счет дотаций, признал ранее Рамзан Кадыров. В январе 2022 года он заявил, что правительство России ежегодно выделяет 300 миллиардов рублей на содержание Чечни, которая "даже месяц" не сможет продержаться без поддержки федерального центра. Кадыров отметил, что в 2021 году Чечне было выделено 375 миллиардов рублей, но лишь 140 миллиардов относятся к консолидированному бюджету Чечни, а остальные средства были направлены на содержание республиканских отделений федеральных органов власти, Пенсионного фонда и ФОМС.

Кадыров верно указал только объем межбюджетных трансфертов, а данные о том, насколько бюджетные траты Чечни обеспечены ее собственными налоговыми доходами, фактически засекречены, указали экономисты.

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