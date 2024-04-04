04 апреля 2024, 01:03

Кадыров пообещал оплатить долги земляков

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Малоимущие жители Чечни покупают товары в небольших магазинах в долг, чиновники могут погасить их долги по случаю окончания Рамадана, заявил Рамзан Кадыров. 

"Кавказский узел" писал, что в конце 2021 года Рамзан Кадыров объявлял акцию по погашению долгов жителей республики за товары в магазинах из Фонда имени Ахмата Кадырова. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи назвали эту акцию популизмом, отметив, что недовольство людей снижением доходов и ростом цен возросло, тогда как глава республики стремится поднять свою популярность.

О новой инициативе по погашению долгов жителей Чечни Кадыров объявил на совещании 3 апреля.

"Призвал каждого по мере возможности увеличить благие дела в последние дни Священного месяца, напомнив о великой пользе для тех, кто помогает бедным мусульманам расплатиться с долгами", - написал он в своем Telegram-канале.

Лично Рамзан Кадыров пообещал отдать долги жителей района, в котором живет он сам. Другим чиновникам глава региона также предложил взять на себя той или иной участок и погасить долги местных жителей за товары, взятые в магазинах под обещание расплатиться позднее по записям в тетради.

Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности чеченского Фонда имени Ахмата Кадырова. Нередки и благотворительные акции, однако часть помощи, по мнению экспертов, не доходит до нуждающихся из-за низовой коррупции, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

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Примечание:

"Призывы "Чеченэнерго" экономить электричество возмутили пользователей соцсетей", "Рост цен перед Ураза-байрамом возмутил жителей Чечни", "Коммерсант": фонд Кадырова не отчитывается перед Минюстом".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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