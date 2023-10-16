16 октября 2023, 01:49

Карачаево-Черкесия оказалась аутсайдером рейтинга по среднедушевому доходу граждан

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Среднедушевой доход жителей Карачаево-Черкесии составляет 21,5 тысячи рублей, на эти деньги можно приобрести чуть более одного фиксированного потребительского дохода.

Как писал "Кавказский узел", в рейтинге регионов России по доходам населения 2022 год последнее место заняла Ингушетия, где 30,5% жителей живет за чертой бедности.

Рейтинг регионов России по среднедушевым доходам населения опубликовало сегодня, 16 октября РИА "Новости". Регионы распределены по значениям доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. За основу взяты данные региональной статистики за второй квартал текущего года.

Среди регионов юга России самое высокое место в рейтинга занял Краснодарский край (17 место), где среднедушевой доход составляет 49,3 тысячи рублей. Ростовская область со среднедушевым доходом расположилась на 28 месте. Адыгея (37,4 тысячи рублей) - на 46 месте, Астраханская область (32,9 тысячи рублей) - на 65 месте, Северная Осетия (31,8 тысячи рублей) - на 68 месте, Дагестан (31,7 тысячи рублей) - на 70 месте, Кабардино-Балкария (31,4 тысячи рублей) - на 73 месте, Волгоградская область (31 тысяча рублей) - на 76 месте, Чечня (28,2 тысячи рублей) - на 79 месте, Ставропольский край (27,4 тысячи рублей) - на 81 месте, Калмыкия (25,2 тысячи рублей) - на 82 месте, Ингушетия (22,7 тысячи рублей) - на 83 месте.

Последнее 85 место рейтинга заняла Карачаево-Черкесия, где средний доход составляет 21,5 тысячи рублей. На эти деньги можно приобрести 1,15 фиксированного потребительского набора.

Для сравнения, на первом месте находится Ямало-Ненецкий автономный округ, где среднедушевой доход составляет 140,3 тысячи рублей, на которые можно приобрести 5,90 фиксированного потребительского набора.

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Примечание:

"Четыре республики СКФО оказались в лидерах антирейтинга по числу аварийных школ", "Кубань вошла в число лидеров антирейтинга регионов по просроченной ипотеке", "Чечня и Кабардино-Балкария возглавили антирейтинг регионов по числу погибших в ДТП".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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