Экономисты сочли инструментом пиара трудоустройство беженцев на фоне безработицы в Чечне

31 января 2024, 16:24

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Статистика по безработице в Чечне сильно занижена, но распиаренное трудоустройство 30 палестинских беженцев не отразится на рынке труда, отметили экономисты. Помощь беженцам ведется по указанию Кремля и не вызывает недовольства жителей республики, подчеркнул кавказовед.

"Кавказский узел" сообщал, что к 29 января в Чечне находится 206 беженцев, местные СМИ отчитались о трудоустройстве 30 из них. Большинство беженцев получили работу в медучреждениях, некоторые устроены в лагере "Голубой ключ", где живут переселенцы из Палестины.

Экономист, политолог Сергей Жаворонков считает достоверной информацию об устройстве на работу 30 беженцев из Палестины. "Не являясь поклонником чеченских властей, я бы не преувеличивал значение этого сюжета, потому что 30 беженцев не меняют рынок занятости или этническую карту республики. Это чистейший пиар-инструмент. Это очевидное явление. Поэтому и дискриминации в этой истории нет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По официальным данным, уровень безработицы в Чечне незначительно снизился. Так, по данным Росстата уровень безработицы в республике в 2023 году составлял 10,6%, по данным Чеченстата за этот же период 0 7,9%. Отличались данные и в 2022 году. По данным Росстата в Чечне насчитыалось 11% безработных, по данным Чеченстата - 8,0%.

По мнению Жаворонкова, официальная статистика по безработице в Чечне сильно занижена. "Я думаю, что этим цифрам не стоит относиться с доверием. Статистика достаточно занижена. Как определяется уровень безработицы? Это люди, являющиеся безработными по классификации Международной организации труда, то есть речь про тех людей, кто заявил властям о том, что у них нет работы и им нужна помощь. Но проблема этой статистики к том, что большинство безработных людей не только на Северном Кавказе, но и в целом по всей России, не обращаются за помощью к государству. Они фактически не имеют работы, но не числятся в статистике по безработице", - объяснил Жаворонков.

Он также добавил, то нет никаких альтернативных источников, которые бы могли показать реальное количество безработных.

Профессор МГУ, доктор экономических наук Наталья Зубаревич также отмечает, что нет независимых источников по безработице в регионах Северного Кавказа.

"Их не существует. Официальные данные не отражают реальность. На самом деле там были бы очень высокие данные безработных в Чечни, еще больше в Ингушетии и так далее. Я вообще не очень доверяю цифрам по республикам Северного Кавказа", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, методология определения безработных граждан не оправдывает себя."Статистика по безработице определяется таким образом, что человек сам должен себя признать безработным, но никто не проверяют эту информацию. Поэтому таким данным я бы не доверяла", - отметила она.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев считает достоверным сообщение о трудоустройстве беженцев. "30 беженцев из Палестины - это такое маленькое количество людей, что не имеет особого значения. Это очень символичная, маленькая цифра. Поскольку по инициативе федеральных властей беженцы из Палестины были приняты, то власти Чечни их трудоустроили, как положено в рамках требования федерального центра. Особых усилий для трудоустройства 30 человек и не нужно. Власти просто сделали то, что было указано Кремлем", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, в вопросе помощи беженцам мнение властей и общества сходятся. "Конечно, чеченское общество не против того, чтобы беженцы имели работу, свои дома. В отношении беженцев у властей и общества единый взгляд. Их проблемы надо решать, им следует помогать. Не вижу какой-то дискриминации в том, что их трудоустроили. К беженцам у нас такое отношение. Кто пришел за помощью в чеченское общество, они должны получить требуемую помощь. Вот и все", - отметил он.

Напомним, власти Чечни сообщили о намерении построить для них жилой комплекс на 35 квартир. Для детей и взрослых организованы шесть групп по изучению русского языка, также группа из 14 школьников начала изучать русский язык и математику в школе села Автуры.

Ранее глава Миннаца Чечни Ахмед Дудаев на встрече с беженцами заявил, что они должны поддерживать чистоту и быть организованнее, а торопить власти Чечни с решением своих проблем им не следует. Упреки Дудаева в адрес гостей противоречат чеченским традициям гостеприимства, отметили кавказоведы и правозащитники.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С 7 октября 2023 года в секторе Газа погибли 26 637 человек, еще 65 387 получили ранения, сообщил 29 января телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины. Израильское агентство социального обеспечения опубликовало данные о 1139 погибших, в том числе 695 мирных жителей, включая 36 детей, сообщило France 24 15 декабря 2023 года. Израиль заявляет, что 132 человека остаются пропавшими без вести после того, как были доставлены в сектор Газа во время атак ХАМАС 7 октября. Из них 25 считаются погибшими. Ранее ХАМАС освободил 105 заложников, сообщило 9 января BBC, опубликовав поименный список людей, который остаются в заложниках. "Кавказский узел" не может проверить достоверность данных о числе жертв и заложников.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

Кавказский узел писал, что мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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