30 беженцев из Палестины трудоустроены в Чечне

29 января 2024, 23:38

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Большинство трудоустроенных беженцев из Палестины вышли на работу в медучреждения Чечни. Несколько человек обеспечены работой в лагере, где размещены переселенцы.

"Кавказский узел" писал, что 22 декабря 2023 года число прибывших в Чечню палестинских беженцев превысило 200. Власти Чечни сообщили о намерении построить для них жилой комплекс на 35 квартир. Для детей и взрослых организованы шесть групп по изучению русского языка, также группа из 14 школьников начала изучать русский язык и математику в школе села Автуры.

Ранее глава Миннаца Чечни Ахмед Дудаев на встрече с беженцами заявил, что они должны поддерживать чистоту и быть организованнее, а торопить власти Чечни с решением своих проблем им не следует. Упреки Дудаева в адрес гостей противоречат чеченским традициям гостеприимства, отметили кавказоведы и правозащитники.

30 вынужденных переселенцев из сектора Газа трудоустроены в Чечне. Двое из них работают учителями русского языка в детском оздоровительном лагере «Горный ключ», где располагаются беженцы, еще по двое - в прачечной и столовой лагеря. 22 беженца будут работать в медицинских учреждениях Чечни, еще одна женщина - в республиканском министерстве по национальной политике, внешним связям, печати и информации, сообщило издание "Чечня сегодня".

Елена Друшлякова, прибывшая из Палестины, работает в парикмахерской в Грозном. Она приехала с мужем, с которым они воспитывают пять детей. "Пока только первый рабочий день у меня, но я уже довольна своей работой. Коллектив хороший, мне понравилось здесь. Всех нас в разные места трудоустроили, я одна только парикмахер. Моего супруга устроили в Шалинскую ЦРБ", - привело ее слова издание.

Всего из Сектора Газа в Чечню прибыли 206 вынужденных переселенцев, в том числе 105 детей, говорится в публикации.

Прием переселенцев из Палестины организован по инициативе федеральных властей, предположили кавказоведы Ахмет Ярлыкапов и Руслан Кутаев. Решение принять небольшое число палестинцев приняли власти республик, поскольку это выгодно их имиджу и не ударит по бюджету, возразил политолог Сергей Жаворонков.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

Кавказский узел писал, что мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.