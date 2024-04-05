Мобилизованный волгоградец убит на Украине

05 апреля 2024, 11:10

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Василий Бабичев, мобилизованный из Волгограда, убит в военной операции на Украине, сообщили в военкомате. С начала военной операции подтверждена смерть в ней не менее 715 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", Иван Никитин из Кумылженского района убит в военной операции на Украине, сообщили 30 марта в военкомате. Таким образом, была официально подтверждена смерть в военной операции не менее 714 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции на Украине убит 43-летний Василий Бабичев, информацию об этом подтвердили в военном комиссариате Красноармейского района Волгограда, сообщает сегодня V1.ru.

По словам одноклассников, Василий Бабичев работал водителем, он был мобилизован в 2022 году и отправлен в зону военной операции. Мужчина погиб 23 марта и был похоронен 4 апреля в Волгограде. У Бабичева остались взрослый сын и дочь-подросток, пишет издание.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 715 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".

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