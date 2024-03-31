31 марта 2024, 00:10

Шесть бойцов со Ставрополья убиты на Украине

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Андрей Юндин, Дмитрий Соляной, Роман Сидорин, Константин Ищенко, Сергей Васильков и Рафаэль Хубеев убиты в зоне боевых действий, сообщил глава Степновского округа. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 315 военных из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", Валерий Литовченко и Валерий Омельченко из Петровского района Ставрополья убиты на Украине. С начала российской операции на Украине власти назвали имена минимум 309 убитых там бойцов из Ставропольского края.

Андрей Юндин с 2015 года проходил военную службу по контракту. 6 октября 2022 года погиб в зоне военной операции на Украине, сообщил глава Степновского округа Сергей Лобанов в своем Telegram-канале, отчитываясь 21 февраля об открытии именной парты в Иргаклинской школе, где учился Юндин.

Также ранее Лобанов в своем Telegram-канале сообщал о гибели в военной операции на Украине наводчика мотострелкового отделения, 44-летнего Романа Сидорина, командира отделения связи Рафаэля Хубеева, Дмитрия Соляного, Сергея Василькова и Константина Ищенко, в частности, их фамилии перечислены в сообщении от 22 июня 2023 года.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 315 бойцов со Ставрополья. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Уроженец Ставрополья убит на Украине", "Житель Кисловодска убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине военного со Ставрополья".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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