Двое ставропольских военных убиты на Украине

28 марта 2024, 04:51

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Валерий Литовченко и Валерий Омельченко из Петровского района Ставрополья убиты на Украине, их родным передали посмертные награды. С начала российской операции на Украине власти назвали имена минимум 309 убитых там бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 27 марта чиновниками были официально подтверждены данные о минимум 307 бойцах из Ставропольского края, убитых на Украине.

О вручении наград родственникам двух убитых на Украине бойцов сообщила глава Петровского муниципального округа Наталья Конкина 27 марта. Церемонии, согласно публикациям чиновницы, состоялись днем ранее, 26 марта.

Орден Мужества чиновники вручили семье Валерия Омельченко: он, по информации Конкиной, был добровольцем, который "героически погиб, защищая нашу страну".

Еще одна церемония вручения аналогичного посмертного ордена состоялась в тот же день на Мемориальном комплексе села Гофицкого, награду передали родственникам "погибшего при исполнении воинского долга" Валерия Литовченко, следует из публикации в Telegram-канале главы округа.

Конкина не уточнила, когда были убиты Омельченко и Литовченко и сколько времени они провели в зоне боевых действий.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 309 бойцов со Ставрополья. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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