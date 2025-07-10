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07:44, 10 июля 2025

Сочинец приговорен к длительному сроку за подготовку поджога комендатуры

Зажигательные устройства. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил к восьми годам заключения уроженца Сочи Сергея Федорова по делу о подготовке теракта в военной комендатуре.

Как сообщал "Кавказский узел", приговорил 48-летнего краснодарца к двум годам колонии общего режима по делу о призывах поджигать военкоматы.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал 57-летнего жителя Сочи Сергея Федорова виновным в подготовке к совершению террористического акта, а также в поджоге двух автомобилей. Подсудимому назначено наказание в виде восьми лет заключения. Первые два года он будет находиться в тюрьме, а остальные – в исправительной колонии строгого режима, сообщила прокуратура Краснодарского края в своем телеграм-канале.

Из данных судебной карточки дела следует, что последнее заседание состоялось 9 июля. 

По официальной версии, Федоров является противником специальной военной операции и «в целом негативно относится к государственной власти России». В январе 2024 года он мессенджере познакомился с жителем Украины, предложившему участие в поджоге здания комендатуры сочинского гарнизона. Федоров изготовил три самодельных зажигательных устройства. Чтобы проверить, как они работают, он устроил поджоги трех автомобилей. Утром 18 февраля 2024 года Сергей Федоров направился к военной комендатуре Сочи, но там был задержан.

Отмечается, что Федоров признан виновным по части 2 статьи 167 (умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное путем поджога) и части 1 статьи 205 УК (приготовление к теракту). Последняя норма закона предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

В регионах юга России после начала боевых действий на Украине неоднократно происходили поджоги административных зданий, в том числе военкоматов, в знак протеста против проведения военной операции. Так, 6 января были задержаны трое молодых людей, которые планировали поджечь военкомат в Ростове-на-Дону. В ночь с 13 на 14 мая 2022 года в здание военкомата в Гуково неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью и скрылся. 29 сентября 2022 года стало известно, что 37-летний житель Зимовников задержан по подозрению в поджоге здания районной администрации. Представитель Генштаба Владимир Цимлянский 30 сентября 2022 года заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицироваться как теракты.

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