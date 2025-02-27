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10:31, 27 февраля 2025

Краснодарец приговорен к колонии за призывы поджигать военкоматы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Южный окружной военный суд приговорил 48-летнего краснодарца к двум годам колонии общего режима по обвинению в призывах к терроризму.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. В большинстве регионов СКФО и ЮФО губернаторы в тот же день возглавили мобилизационные комиссии. В Дагестане и двух районах Краснодарского края военные комиссары запретили выезжать из своих населенных пунктов тем, кто подлежит мобилизации. Частичная мобилизация вызвала недовольство в регионах юга России, в Дагестане протесты привели к стычкам с силовиками.

По версии силовиков, с 21 по 25 сентября 2022 года краснодарец оставил в публичном чате четыре комментария. В них житель Крамнодара "оправдывал терроризм и призывал поджигать военкоматы, участки полиции и свергать конституционный строй", говорится в релизе, опубликованном на сайте краевой прокуратуры. Мужчину в релизе называют "противником специальной военной операции".

Помимо лишения свободы ему также на три года запретили администрировать сайты в интернете. В релизе не приводится имя осужденного, но уточняется, что суд выносил приговор с учетом наличия смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих.

Правозащитный проект "ОВД-инфо"* предположил, что к колонии приговорен Николай Шацких, которому 24 февраля Южный окружной военный суд вынес приговор по такой же статье. Судя по дате рождения, указанной в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга, Шацких 48 лет. Его внесли в этот перечень в ноябре 2024 года. Во "ВКонтакте" есть профиль Николая Шацких, в котором указан тот же день рождения, что и у человека из списка Росфинмониторинга, а в качестве места проживания Краснодар, говорится в публикации. 

В регионах юга России после начала боевых действий на Украине неоднократно происходили поджоги административных зданий, в том числе военкоматов, в знак протеста против проведения военной операции. Так, 6 января были задержаны трое молодых людей, которые планировали поджечь военкомат в Ростове-на-Дону. В ночь с 13 на 14 мая 2022 года в здание военкомата в Гуково неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью и скрылся. 29 сентября 2022 года стало известно, что 37-летний житель Зимовников задержан по подозрению в поджоге здания районной администрации. Представитель Генштаба Владимир Цимлянский 30 сентября 2022 года заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицироваться как теракты.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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Автор: "Кавказский узел"

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