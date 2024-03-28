Трое жителей Дербента убиты на Украине

28 марта 2024, 11:41

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Ахмед Рамазанов, Даньяр Агагулиев и Анзор Гаджиев убиты в ходе специальной военной операции, сообщила мэрия города. С начала военной операции на Украине власти сообщили как минимум 797 убитых военных из Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 марта стало известно, что житель Кизилюрта Гаджимурад Магомедов убит в военной операции на Украине. Он стал 794-м военным из Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

О смерти Рамазанова, Агагулиева и Гаджиева стало известно после церемонии передачи орденов Мужества их родителям.

"Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов вручил Ордена Мужества родителям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. За мужество, отвагу и самоотверженность проявленные при исполнении воинского долга в ходе СВО к Ордену Мужества были представлены Ахмед Рамазанов, Даньяр Агагулиев и Анзор Гаджиев", - говорится в сообщении пресс-службы мэрии Дербента, опубликованном на сайте городской администрации 26 марта.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 797 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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