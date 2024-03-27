27 марта 2024, 16:23

Военный из Кизилюрта убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гаджимурад Магомедов убит в зоне боевых действий, сообщила администрация Кизилюрта. С начала военной операции на Украине власти сообщили как минимум 794 убитых военных из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что  Магомед Гасанов стал 793-м военным из Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Житель Кизилюрта Гаджимурад Магомедов убит в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Кизилюрта. 

Магомедов родился в селении  Юрковка Тарумовского района, затем семья Магомедовых перебралась в Кизилюрт.  Здесь Гаджимурад окончил школу, женился, работал и жил со своей семьей.  На спецоперацию он отправился в апреле 2023 года добровольцем, погиб 20 февраля в районе села Работино Пологовского района Запорожской области. Ему было 39 лет, у Магомедов остались жена и трое сыновей, указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 794 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Офицер из Каспийска убит в зоне СВО", "Боец из Махачкалы убит в зоне СВО", "Уроженец Чародинского района убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

27 марта 2024, 17:41

27 марта 2024, 17:01

27 марта 2024, 15:42

  • Участников церемонии в память о Навальном возмутило разглашение личных данных

    Волгоградцы, личные данные которых разгласили в эфире телеканала "Волгоград-1", заявили о намерении обратиться с жалобами в правоохранительные и надзорные органы. Юристы указали на признаки уголовных преступлений в действиях журналистов телеканала, обнародовавших под видом журналистского расследования фамилии и места работы жителей города, пришедших с цветами к памятнику жертвам политических репрессий после смерти Навального.

27 марта 2024, 14:43

27 марта 2024, 14:00

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи