26 марта 2024, 18:02

Капитан из Дагестана убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Магомед Гасанов убит на Украине, сообщила администрация Казбековского района. С начала военной операции на Украине власти районов и муниципалитетов Дагестана сообщили как минимум о 793 убитых военных.

"Кавказский узел" писал, что Магомед Магомедов стал 792-м бойцом из Дагестана, о гибели которого в СВО на Украине сообщили власти.

Магомед Гасанов погибший в ходе СВО, похоронен в селении Гуни, сообщила администрация Казбековского района. Ему было 28 лет, в звании капитана вооруженных сил служил заместителем командира мотострелкового батальона, указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 25 марта.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 793 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Офицер из Каспийска убит в зоне СВО", "Боец из Махачкалы убит в зоне СВО", "Уроженец Чародинского района убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

26 марта 2024, 18:53

26 марта 2024, 17:10

  • Спортсмен из Ингушетии задержан за связь с боевиками

    Силовики задержали победителя российских и международных турниров по джиу-джитсу Сейд-Умара Имагожева по подозрению в недоносительстве на убитых в Карабулаке боевиков. На допросе Имагожев рассказал, что помогал с оружием одному из боевиков Тагиру Цуроеву, который собирался "уйти на джихад".

26 марта 2024, 16:19

26 марта 2024, 15:31

26 марта 2024, 14:48

  • 1 Арестован восьмой обвиняемый по делу о теракте в "Крокусе"

    Суд в Москве арестовал уроженца Киргизии Алишера Касимова по обвинению в причастности к организации теракта в "Крокус Сити Холле". Мать Касимова заявила, что он сдал квартиру обвиняемым в теракте через сайт объявлений и непричастен к случившемуся.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи