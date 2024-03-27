Уроженец Дагестана арестован по делу об атаке на псковских десантников в Чечне

27 марта 2024, 11:27

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Суд отправил под арест уроженца Дагестана Ислама Бациева, подозреваемого по делу о нападении боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба на псковских десантников в Чечне в 2000 году.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2022 года Следственный комитет сообщил о задержании шести обвиняемых по делу о нападении в 2000 году на псковских десантников. Все шесть задержанных – жители Татарстана, им были предъявлены обвинения по статьям о вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих.

В ночь на 1 марта 2000 года бойцы шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ вступили в Чечне в бой с крупным отрядом Шамиля Басаева и Хаттаба. Рота около суток сдерживала натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения. Тогда 84 из 90 военнослужащих погибли, были убиты 370 боевиков. В числе причин трагедии аналитики называют коррупцию и некомпетентность командования и офицеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Бой за высоту 776: как погибли псковские десантники".

Уроженец Дагестан Ислам Бациев задержан по подозрению в причастности к нападению на псковских десантников в Чечне в 2000 году, сообщил сегодня на своем сайте Следственный комитет. "Судом в отношении Бациева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в публикации.

Бациев подозревается по статье 279, части 2 статьи 209 и статье 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащего), обвинение ему пока не предъявлено. "Устанавливается роль и конкретные действия, совершенные подозреваемым в ходе произошедшего нападения, проверяется его причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом", - говорится в публикации.

Ранее была установлена причастность 43 человек к нападению, заявил Следком. "Из них 24 осуждены за участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих и приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному. Пять лиц по уголовному делу объявлены в розыск. В отношении 2 фигурантов уголовное преследование прекращено в связи с их смертью – они были ликвидированы при оказании вооружённого сопротивления. В отношении 8 лиц уголовные дела рассматриваются судами", - отчиталось ведомство.

Напомним, 63-летнего жителя Грозного Алавди Батыкаева также обвинили в нападении на псковских десантников в 2000 году. Мужчина отрицает свою вину. Адвокат Батыкаева заявил об отсутствии доказательств его вины, а родственники грозненца обратились к правозащитникам. Показания засекреченных свидетелей по делу Батыкаева противоречивы и не заслуживают доверия, а объективных доказательств его вины в деле нет, заявил Центр защиты прав человека "Мемориал"*.

Показания потерпевших по делу о гибели псковских десантников используются в каждом уголовном деле по этому поводу и не имеют отношения к конкретному обвиняемому, указали правозащитники, комментируя оглашенные в суде показания по делу Батыкаева.

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