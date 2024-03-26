Новочеркасская ГЭС стала третьим атакованным за март важным объектом Дона

26 марта 2024, 11:44

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С начала марта в Ростовской области атакам беспилотников, выпущенных со стороны Украины, подверглись три крупных производственных объекта Ростовской области – авиазавод в Таганроге, Новошахтинский нефтезавод и Новочеркасская ГРЭС.

Как информировал "Кавказский узел", в ночь на 25 марта на Новочеркасской ГРЭС произошел пожар. Позже Минобороны сообщило, что на Ростовскую область была совершена массовая атака беспилотников, выпущенных со стороны Украины.

Новочеркасская ГРЭС расположена в Новочеркасске, в 53 километрах от Ростова-на-Дону, станция введена в эксплуатацию в 1965 году. Наряду с Ростовской АЭС она является основной базовой электростанцией в Ростовской энергосистеме. Установленная мощность – 2258 МВт, отметил 25 марта "Коммерсант".

С начала марта были совершены атаки на три крупных производственных объекта, расположенных в Ростовской области. 13 марта были остановлены технологические объекты Новошахтинского нефтезавода после того, как на него упали беспилотники.

9 марта выпущенные со стороны Украины беспилотники атаковали авиазавод имени Бериева в Таганроге. Во время атаки на Таганрог получил ранение сотрудник МЧС, он госпитализирован, сообщили власти.

Напомним, после начала специальной военной операции на Украине в Ростовской области неоднократно происходили инциденты с летающими объектами. Так, 17 марта над территорией региона был сбит беспилотник. 20 августа 2023 года два беспилотника попытались атаковать территорию Ростовской области, но также были нейтрализованы. 15 августа 2023 года в Миллерово были слышны выстрелы и взрывы. Власти объяснили, что военные отрабатывали отражение атаки беспилотников на аэродром. Местные жители в ответ выказали недоверие.

Атакам подвергаются объекты и в других регионах юга России. В частности, 9 февраля на Кубани произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском. Источники сообщили об упавшем на завод беспилотнике.

Ранее, 5 мая 2023 года, на НПЗ в поселке Ильский также произошел пожар после атаки беспилотника. 29 октября 2023 года пожар произошел на Афипском нефтезаводе на Кубани. По словам очевидцев, перед пожаром был слышен звук взрыва.

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