Школьников юга России напугали сообщения с предложениями совершить теракты

26 марта 2024, 10:48

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Подростки из разных регионов России, в том числе юга страны, массово получают в мессенджерах сообщения от неизвестных с предложениями совершить теракты. Школьники и студенты боятся идти на учебу, заявила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Власти Кубани и Чечни присоединились к предостережениям Мизулиной.

Как информировал "Кавказский узел", 24 марта в городах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прошли акции памяти жертв теракта в "Крокус Сити Холле". В них приняли участие тысячи людей.

23 марта ФСБ отчиталась о задержании 11 подозреваемых в причастности к теракту в Красногорске. Четверо из них были задержаны в Брянской области при попытке скрыться в сторону границы с Украиной, у них были контакты на украинской стороне, сообщило ведомство. Президент России Владимир Путин выступил с обращением в связи с терактом и заявил, что на границе Украины было подготовлено "окно" для перехода тех, кто совершил теракт.

Неизвестные отправляют подросткам по всей России в мессенджерах сообщения с предложениями совершить теракты, сообщила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

Она уточнила, что речь в том числе идет о школьниках из Анапы и Волгограда. "Обещают деньги, наркотики, алкоголь. Запугивают тем, что якобы знают все данные о ребенке. Будьте осторожнее. Блокируйте сразу при получении таких сообщений. Расскажите друзьям, что с такими людьми в диалог вступать не нужно", – написала Мизулина 24 марта в своем телеграм-канале.

Кроме этого, неизвестные представляются сотрудниками Лиги безопасного интернета и рассылают ложные сообщения о минировании школ, торговых центров и других учреждений, добавила она. Мизулина уточнила, что россияне рассказывают сотрудниками Лиги безопасного интернета о множестве таких сообщений.

"Многие подростки и студенты боятся идти в школы и ВУЗы, а родители отпускать детей из дома. Многие просят ввести дистанционное обучение. Я считаю, что это было бы правильно", – отметила она.

Директор Лиги безопасного интернета считает, что люди, которые предлагают подросткам совершить теракты, а также те, кто рассылает сообщения о минировании зданий, пытаются таким образом запугать российское общество. "Некоторые провокаторы даже не скрываются и пишут предложения подросткам прямо с украинских номеров", – уточнила Мизулина.

Оперативный штаб Краснодарского края 25 марта в своем телеграм-канале сделал репост сообщения Мизулиной о том, что неизвестные предлагают подросткам, в том числе из Анапы и Волгограда, совершать теракты.

Сообщения в мессенджерах с предложением совершить теракты и о минировании зданий – это попытка оказания психологического давления на людей и повышения нервозности в обществе, считает министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. "Безусловно, это работа ЦИПСО, которые ведомы западными спецслужбами", – написал он 25 марта в своем телеграм-канале.

Напомним, 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске и открыли стрельбу, а также совершили поджог здания. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. В результате теракта, по предварительным данным, погибли 137 человек.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории России с 1999 года. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.