Жители юга России почтили память жертв теракта в "Крокус Сити Холл"

24 марта 2024, 22:17

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В городах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прошли акции памяти жертв теракта в "Крокус Сити Холле". В них приняли участие тысячи людей.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске и открыли стрельбу, а также совершили поджог здания. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. В результате теракта, по предварительным данным, погибли 137 человек, сообщил Следственный комитет. По данным Минздрава Московской области, общее количество пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" по данным на 20.00 24 марта выросло до 182. Мемориалы в память о погибших в Подмосковье созданы в городах СКФО

23 марта ФСБ отчиталась о задержании 11 подозреваемых в причастности к теракту в Красногорске. Четверо из них были задержаны в Брянской области при попытке скрыться в сторону границы с Украиной, у них были контакты на украинской стороне, сообщило ведомство. Владимир Путин выступил с обращением в связи с терактом и заявил, что на границе Украины было подготовлено "окно" для перехода тех, кто совершил теракт.

Жители Махачкалы возложили цветы к памятнику Герою России Магомеду Нурбагандову, чтобы почтить память погибших при теракте в Подмосковье, сообщило издание РИА "Дагестан".

В Северной Осетии проходят акции памяти по погибшим во время теракта в "Крокус Сити Холле". Люди несут цветы к памятнику жертвам бесланского теракта на Мемориале Славы во Владикавказе.

В спортзале Бесланской школы прошла акция памяти по погибшим в "Крокус сити холле". Свечи в зале горели весь день. Присоединиться к акции мог любой желающий, пишет "15-й регион".

В центре Нальчика на Площади 400-летия прошла акция скорби по погибшим в теракте в "Крокус сити холле" Почтить память погибших пришли десятки людей. Они принесли цветы и зажгли свечи.перед специально установленным баннером с надписью "Скорбим. Москва. 22.04.2024".

Траурные мероприятия по погибшим в Подмосковье прошли и на центральной площади в Прохладном, сообщает Mash Gor.

На телевизионной башне в Нальчике установили иллюминацию: цвета российского флага, горящую свечу и слово «Скорбим»

В Чечне мероприятия памяти прошли в мемориальном комплексе Славы имени Ахмата-Хаджи Кадырова.Были отменены показы всех музыкальных, развлекательных, художественных передач в ТВ и радио эфирах, сообщает ВГТРК "Грозный".

В Ингушетии также отменены все развлекательные мероприятия. В память о погибших приспущены государственные флаги России и Ингушетии. В день общенационального траура в центральном парке Сунжи главы сельских поселений, общественные деятели, местные депутаты, студенты и волонтеры возложили цветы в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», сообщается в газете "Ингушетия"

Лампады зажгли на центральной площади Краснодара у здания администрации. Собралось более сотни людей, принесших цветы и игрушки. Российский флаг на здании администрации приспущен, сообщает "Сапа. Юг"

Более ста человек выложили из горящих свечей надпись «Сочи скорбит» на площади Южного мола, говорится в сообщении на сайте администрации города.Аналогичные акции прошли в других городах и районах края.

В Ростовской области отменены все массовые мероприятия, вузы перевели студентов на дистант. По всей области усилены меры безопасности, на трассе М-4 «Дон» ввели дополнительные проверки. У парка Горького развернули мемориал в память о погибших, информирует издание 161.ру.

Жители Волгограда почтили память жертв теракта возложением цветов к Вечному огню, пишет V1.

Число погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" превысило число погибших в результате теракта в Театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года. Тогда, по официальным данным, погибли 130 человек, в том числе 10 детей. При этом из числа погибших заложников пятеро были застрелены до штурма здания, остальные скончались уже после освобождения.

Напомним, после теракта в Красногорске власти регионов Северного Кавказа отчитались об усилении мер безопасности. В частности, отменены развлекательные и массовые мероприятия. Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в связи с терактом.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории России с 1999 года. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".

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