Мемориалы в память о погибших в Подмосковье созданы в городах СКФО

23 марта 2024, 20:55

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Жители городов Северо-Кавказского федерального округа несут цветы к стихийным мемориалам в память о погибших при теракте в "Крокусе", отчитались главы регионов и городов. Власти Чечни и Ингушетии не сообщали о возложении цветов в память о жертвах теракта.

Как писал "Кавказский узел", вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске и открыли стрельбу. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. В результате теракта погибли 133 человека, сообщил сегодня Следком. В городах всех регионов Южного федерального округа организованы стихийные мемориалы жертвам теракта в Красногорске, отчитались муниципальные и региональные чиновники.

ФСБ сегодня отчиталась о задержании 11 подозреваемых в причастности к теракту. Четверо из них были задержаны в Брянской области при попытке скрыться в сторону границы с Украиной, у них были контакты на украинской стороне, сообщило ведомство. Владимир Путин сегодня выступил с обращением в связи с терактом и заявил, что на границе Украины было подготовлено "окно" для перехода тех, кто совершил теракт.

Свечи в память о погибших в Москве зажгли сегодня в спортзале бесланской школы, сообщил сегодня глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Из зажженных свечей выложены слова: "Москва. Скорбим. Беслан", следует из приложенного к публикации видео.

О возложении цветов к мемориалу погибшим сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Он опубликовал видео, на котором проводится возложение цветов к баннеру с надписью: "22.03.24. Скорбим. Крокус Сити Холл". На видеозаписи люди подходят возлагать цветы и ставят свечи. Как следует из видео, среди тех, кто возлагал цветы, было несколько групп, выстроившихся в ряд по пять человек.

Мемориал организовали в центре Черкесска на улице Первомайской, сообщила администрация Черкесска.

Цветы к баннеру, посвященному событиям в Красногорске, возлагали и в Кабардино-Балкарии, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале Казбека Кокова. Сам глава республики возложил цветы при скоплении людей. По его словам, "на площади в центре Нальчика собрались представители органов власти, общественных и молодежных организаций, студенты, школьники, жители и гости Кабардино-Балкарии".

Администрация Дагестана отчиталась в своем Telegram-канале о стихийных мемориалах в Махачкале, Каспийске, Кизляре, Дербенте, Избербаше, Хасавюрте и Буйнакске.

В Избербаше цветы возлагали к мемориалу "Вечный огонь" в парке по проспекту Мира.

Жители Каспийска возложили цветы к мемориалу жертвам теракта 9 мая 2002 года. Как следует из видео телеканала "Среда", которое публиковала в своем Telegram-канале администрация Каспийска, у мемориала стоит табличка: "Каспийск скорбит со всей страной", часть людей идет к мемориалу с одинаковыми белыми воздушными шарами.

Администрация Буйнакска в своем Telegram-канале отчиталась о возложении цветов к мемориалу сотрудниками станции межрайонной медицинской помощи.

У подножия "Ангела" на Александровской площади организовали мемориал в память о погибших в "Крокус Сити Холле", чтобы желающие могли принести цветы, зажечь свечи, сообщила сегодня администрация Ставрополя. У памятника аккуратно выложены цветы и свечи, также стоят детские игрушки.

На одной из фотографий, которую опубликовал в своем Telegram-канале "Блокнот Ставрополь", из свечей выложена надпись: "Скорбим, Крокус". В Лермонтове у монумента "Ангел" организовали стихийный мемориал в память о погибших в "Крокус Сити Холле" с названием города помимо цветов и свечей стоит рукописный плакат: "Сочувствуем. 22.20.24. Скорбим вместе с вами".

В Telegram-каналах главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, главы Чечни Рамзана Кадырова, администраций Назрани, Магаса и Грозного к 20.50 мск не содержится информации о возложении цветов в память о погибших.

Напомним, после теракта власти регионов Северного Кавказа отчитались об усилении мер безопасности. В частности, отменены развлекательные и массовые мероприятия. Сегодня Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в связи с терактом.

Теракт в Красногорске стал одним из крупнейших за 30 лет в московском регионе. С 1999 года до событий в "Крокус Сити Холле" там произошло пять терактов, в которых погибли более 40 человек. Самое большое число погибших, 130 человек, числится за захватом Театрального центра на Дубровке.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории России с 1999 года. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".

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