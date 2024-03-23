Мемориалы жертвам теракта в "Крокус Сити Холле" появились в городах ЮФО

23 марта 2024, 18:37

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В городах всех регионов Южного федерального округа организованы стихийные мемориалы жертвам теракта в Красногорске, отчитались муниципальные и региональные чиновники.

Как писал "Кавказский узел", вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске и открыли стрельбу. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. В результате теракта погибли 133 человека, сообщил сегодня Следком.

ФСБ сегодня отчиталась о задержании 11 подозреваемых в причастности к теракту. Четверо из них были задержаны в Брянской области при попытке скрыться в сторону границы с Украиной, у них были контакты на украинской стороне, сообщило ведомство. Владимир Путин сегодня выступил с обращением в связи с терактом и заявил, что на границе Украины было подготовлено "окно" для перехода тех, кто совершил теракт.

Мемориалы в память о жертвах теракта в Красногорске появились в городах юга России. Так, в Адыгее жители Майкопа возлагают цветы к мемориалу "Навеки с Россией" в память о жертвах теракта, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация города. "К памятнику "Навеки с Россией" на площади Дружбы жители несут цветы, свечи и игрушки в память о жертвах трагедии", - говорится в публикации.

Фотографии людей, возлагающих цветы к мемориалу, опубликовал сегодня в своем телеграм-канале и мэр Астрахани Олег Полумордвинов. "Определено единое место памяти, куда астраханцы с самого утра несут цветы и поминальные свечи – памятник "Семья" на Лебедином озере", - написал он.

В Краснодаре также организован мемориал в память о погибших, сообщила администрация города. "Жители города приходят к храму Святого Александра Невского в знак соболезнования семьям погибших и пострадавших во время нападения на "Крокус-Сити Холл". В 10.00 утра представители молодёжных организаций возложили цветы и детские игрушки к стихийному мемориалу. Жители могут это сделать в течение дня", - говорится в публикации в телеграм-канале мэрии.

В Элисте тоже появился мемориал, глава Калмыкии Бату Хасиков в своем телеграм-канале также назвал его стихийным. "Неравнодушные горожане несут цветы к стихийному мемориалу в центре Элисты в память о тех, кто погиб во вчерашнем теракте в Подмосковье", - написал он, проиллюстрировав публикацию фотографиями людей, возлагающих цветы.

В Ростове-на-Дону стихийный мемориал организован у входа в парк Горького, сообщил в своем телеграм-канале мэр Алексей Логвиненко. "У входа в парк им. М. Горького организован стихийный мемориал в память о погибших в теракте в "Крокус Сити Холле" в Москве. Ростовчане всех возрастов несут к мемориалу цветы, свечи и игрушки", - написал чиновник.

Жители Анапы "с самого утра" несут цветы, свечи и игрушки к часовне святого пророка Осии, сообщила в своем телеграм-канале городская администрация. "Здесь организован мемориал в память о жертвах чудовищного теракта, который накануне был совершен в московском "Крокус Сити Холле", - отмечается в публикации.

На центральной площади Геленджика также организовано место, куда жители и гости курорта могут принести цветы, указано в сообщении, размещенном сегодня в телеграм-канале мэрии города-курорта. Публикация проиллюстрирована фотографией, на которой с помощью множества свечей выложено слово "Скорбим".

В Волгограде у Вечного огня на площади Павших Борцов также образовался мемориал, десятки горожан приходят к нему с цветами и игрушками, чтобы почтить память погибших в теракте, сообщает сегодня местное издание V1.ru.

"У стихийного мемориала выставлены одинаковые памятные свечи и лежат детские мягкие игрушки. Основная масса пришедших - депутаты всех уровней с детьми и чиновники. Простых же граждан подпускали только со стороны ЦУМа, но таковых единицы. Люди держат плакаты со словами: "Мы вместе. Волгоград скорбит". В руках у каждого по две красные гвоздики. К месту мемориала приехал и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, который возложил букет красных роз", - пишет издание, отметив, что у Вечного огня "выстроились кадеты, пенсионеры, чиновники".

Администрация Волгоградской области в своем телеграм-канале сделала акцент на участии Бочарова в траурной акции. "Волгоградцы 23 марта несут цветы, игрушки к мемориалу на Аллее Героев в Волгограде. Губернатор Андрей Бочаров выразил поддержку семьям погибших и раненых, вместе с горожанами у подножия Вечного огня зажег свечи и возложил цветы", - говорится в публикации.

Напомним, после теракта власти регионов Северного Кавказа отчитались об усилении мер безопасности. В частности, отменены развлекательные и массовые мероприятия. Сегодня Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в связи с терактом.

Теракт в Красногорске стал одним из крупнейших за 30 лет в московском регионе. С 1999 года до событий в "Крокус Сити Холле" там произошло пять терактов, в которых погибли более 40 человек. Самое большое число погибших, 130 человек, числится за захватом Театрального центра на Дубровке.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории России с 1999 года. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".

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