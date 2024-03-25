Пенсионерка оштрафована за поджог дымовой шашки на избирательном участке в Волгограде

25 марта 2024, 17:33

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Суд в Волгограде приговорил к штрафу в 2000 рублей пенсионерку Галину Ефимову, признав ее виновной в поджоге дымовой шашки на избирательном участке в день голосования на выборах президента.

Как писал "Кавказский узел", силовики составили на пенсионерку Галину Ефимову протокол о создании помех участию избирателей в голосовании (статья 5.69 КоАП РФ, предусматривает штраф от 2000 до 5000 рублей), дело было передано мировому судье в Волгограде.

15 марта на избирательном участке в Волгограде силовики задержали 76-летнюю пенсионерку, у которой изъяли дымовую шашку. Женщина сообщила, что мошенники пообещали погасить ее кредиты, если она бросит зажженную дымовую шашку на участке в день выборов.

Мировой судья рассмотрел административное дело жительницы Волгограда, пытавшейся сорвать процесс голосования, сообщила сегодня в своем телеграм-канале объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

"Из протокола об административном правонарушении следует, что 15 марта 2024 года Галина Е., находясь на одном из избирательных участков в Ворошиловском районе г. Волгограда, подожгла дымовую шашку в кабине для голосования, что повлекло приостановление работы участковой избирательной комиссии", - говорится в публикации.

Судья признал женщину виновной по статье 5.69 КоАП РФ и назначил ей штраф в 2000 рублей. "Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано", - сообщило ведомство.

Напомним, 15 марта на избирательных участках юга России произошли как минимум пять попыток испортить бюллетени. В частности, избирком Волгоградской области сообщил, что жительница Волжского вылила зеленку в урну для бюллетеней на избирательном участке, однако отметки на бюллетенях остались различимыми. Силовики задержали подозреваемую, дело расследуется по статье о препятствовании осуществлению избирательных прав, сообщил Следком.

Попытки испортить бюллетени стали проявлением протестных настроений, а версия о мошенниках продвигается властями, чтобы скрыть мотивы политического протеста, предположил политолог Сергей Жаворонков. Участники инцидентов стали жертвами запугивания и мошенничества, возразил юрист Михаил Беньяш (включен в реестр иностранных агентов).

С 15 по 17 марта в России проходило голосование на выборах президента. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата". Материалы о ходе голосования на выборах "Кавказский узел" разместил на тематической странице "5-е выборы Путина".

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