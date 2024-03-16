Пенсионерка пояснила мотивы попытки сорвать выбора на участке в Волгограде

16 марта 2024, 05:52

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Жительнице Волгограда, которая бросила на избирательном участке дымовую шашку, в обмен на эту услугу мошенники, представившиеся сотрудниками банка, обещали помочь погасить кредиты.

Как писал "Кавказский узел", 15 марта на избирательном участке в Волгограде силовики задержали женщину, у которой изъяли дымовую шашку.

76-летняя женщина, которая бросила дымовую шашку в кабине для голосования на одном из избирательных участков в Волгограде, сообщила, что действовала по указанию человека, который позвонил ей и представился сотрудником банка, пишет 15 марта "Высота 102".

По данным источника издания, у женщины два кредита. Неизвестный собеседник, как утверждается, из Украины убедил пенсионерку, что в случае поджога дымовой шашки ей помогут погасить банковскую задолженность.

Издание на своем Youtube-канале публикует видео инцидента и комментарий женщины. На ролике видно небольшое задымление на участке, люди никуда не бегут, снимают происходящее на телефоны. Затем на видео женщина, которая, как утверждается, принесла дымовую шашку, комментирует свой поступок.

"Они же с разных телефонов звонят. Голоса тоже разные", - говорит она. Неизвестный мужчина с измененным голосом спрашивает у нее, что ей предложили "во вторник". "Дымовую шашку. Я спрашиваю: "Это что, взрывы?" Нет, говорит, там никаких взрывов не будет, там только дым идет. И за это обещали закрыть платежи", - сказала она, после чего мужчина уточнил: "Закрыть ваш кредит".

"Кавказский узел" писал и про другие инциденты, произошедшие на избирательных участках юга России 15 марта. Например, на участке в Волжском Волгоградской области местная жительница вылила зеленку в урны с бюллетенями. Схожие инциденты произошли в Ростовской области, Сочи, Карачаево-Черкесии, а в Северной Осетии женщина пролила йод на списки избирателей.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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