15 марта 2024, 23:03

Две женщины в Волгоградской области задержаны за попытку срыва выборов

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В Волгограде силовики на избирательном участке обнаружили дымовую шашку, а в Новониколаевском районе - банку с зажигательной смесью, задержаны две женщины, сообщили власти.

Как писал "Кавказский узел", на участке в Волжском Волгоградской области местная жительница вылила зеленку в урны с бюллетенями. Схожие инциденты произошли в Ростовской области, Сочи, Карачаево-Черкесии, а в Северной Осетии женщина пролила йод на списки избирателей. 

Полиция задержала двух женщин за попытку вмешательства в работу избирательных участков в Волгоградской области, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области.

"В Ворошиловском районе Волгограда, а также в Новониколаевском районе пресечены попытки вмешаться в работу двух УИК. В первом случае у жительницы изъята дымовая шашка, во втором - оперативно нейтрализована банка с зажигательной смесью", - указано в сообщении.

Администрация Волгограда в своем Telegram-канале подчеркнула, что работа в Ворошиловском районе не прекращалась. 

"В течение первого дня голосования были пресечены три попытки вмешательства в работу УИК. Правоохранительными органами все правонарушители установлены, задержаны, проводится расследование", - приводятся слова председателя избиркома по Волгоградской области Виктора Черячукина в Telegram-канале регионального избиркома. 

На сайте Следкома по Волгоградской области к 23.00 мск не содержится информации об инцидентах в Волгограде и Новониколаевском районе.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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Примечание:

"Восемь нарушений на выборах президента зафиксированы в регионах СКФО", "Волгоградские активисты назвали выборы президента игрой в демократию", "Абхазия стала лидером по числу зарубежных участков для выборов Путина".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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