Протокол о помехах голосованию поступил в суд Волгограда

21 марта 2024, 16:48

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Административный протокол о создании помех при голосовании в отношении пенсионерки Галины Ефимовой, задержанной из-за дымовой шашки на участке, передан мировому судье в Волгограде.

Как писал "Кавказский узел", 15 марта на избирательном участке в Волгограде силовики задержали женщину, у которой изъяли дымовую шашку. 76-летняя пенсионерка сообщила, что мошенники, пообещали погасить ей кредиты, если она бросит зажженную дымовую шашку на участке в день выборов.

Протокол об административном правонарушении в ходе голосования на выборах президента России поступил мировому судье участка № 76 Ворошиловского судебного района, сообщила сегодня объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

В протоколе указано,что 15 марта 2024 года Галина Е., находясь на одном из избирательных участков в Ворошиловском районе Волгограда, подожгла дымовую шашку в кабине для голосования, что повлекло приостановление работы участковой избирательной комиссии, рассмотрение назначено на 25 марта.

Как следует из информации на сайте суда, 25-го марта состоится рассмотрение протокола о создании помех участию избирателей в голосовании (статья 5.69 Кодекса России об административных правонарушениях) в отношении Галины Ефимовой.

В тексте статьи указано, что она применяется, если действия по созданию помех голосованию не содержат уголовно наказуемого деяния. Для физлиц предусмотрен штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей.

"Кавказский узел" также писал, что 15 марта на избирательных участках юга России произошли как минимум пять попыток испортить бюллетени. Так, избирком Волгоградской области сообщил, что жительница Волжского вылила зеленку в урну для бюллетеней на избирательном участке №1131, однако отметки на бюллетенях остались различимы. Силовики задержали подозреваемую, дело расследуется по статье о препятствовании осуществлению избирательных прав, сообщил Следком.

Попытки испортить бюллетени стали проявлением протестных настроений, уверен политолог Сергей Жаворонков. Участники инцидентов стали жертвами запугивания и мошенничества, возразил юрист Михаил Беньяш*.

С 15 по 17 марта в России проходило голосование на выборах президента. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата". Материалы о ходе голосования на выборах президента России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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