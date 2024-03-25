Арестованы обвиняемые в нападении на "Крокус Сити Холл"

25 марта 2024, 07:32

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Суд в Москве на два месяца арестовал уроженцев Таджикистана Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова, обвиняемых в совершении теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске.

Как информировал "Кавказский узел", 24 марта в городах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прошли акции памяти жертв теракта в "Крокус Сити Холле". В них приняли участие тысячи людей.

23 марта ФСБ отчиталась о задержании 11 подозреваемых в причастности к теракту в Красногорске. Четверо из них были задержаны в Брянской области при попытке скрыться в сторону границы с Украиной, у них были контакты на украинской стороне, сообщило ведомство. Президент России Владимир Путин выступил с обращением в связи с терактом и заявил, что на границе Украины было подготовлено "окно" для перехода тех, кто совершил теракт.

24 марта Басманный суд Москвы арестовал четырех обвиняемых по делу о теракте в Красногорске. Им предъявлены обвинения в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ. Предусматривает до пожизненного лишения свободы, – прим. "Кавказского узла"). Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализод, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов помещены под стражу сроком до 22 мая, передало 24 марта РИА "Новости".

В суде Мирзоев рассказал, что ему 32 года, он уроженец Таджикистана. У него четверо несовершеннолетних детей. Рачабализод пояснил, что он 1994 года рождения, у него также четверо детей. По словам Фаридуни, он родился в 1998 году в Таджикистане, у него есть восьмимесячный ребенок. Файзова доставили в суд на инвалидной коляске, по его словам, он родился в 2004 году в Таджикистане.

Напомним, 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске и открыли стрельбу, а также совершили поджог здания. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. В результате теракта, по предварительным данным, погибли 137 человек.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории России с 1999 года. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".

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