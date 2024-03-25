25 марта 2024, 09:22

Уроженец Ставрополья убит на Украине

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Михаил Шаталов из Советского района убит в зоне военной операции, сообщили власти. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель не менее 304 жителей Ставропольского края.

Как информировал "Кавказский узел", 15 марта стало известно, что на Украине убит Сергей Кутько из станицы Марьинской. Он стал, по меньшей мере, 303-м жителем Ставропольского края, чья гибель в военной операции была подтверждена официально.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

В зоне спецоперации на Украине погиб уроженец села Солдато-Александровское Советского района Михаил Шаталов, он посмертно награжден орденом Мужества, сообщила 19 марта на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация села Солдато-Александровское.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 304 жителей Ставропольского края.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Ефрейтор из Ставрополя погиб на Украине", "Пять бойцов со Ставрополья погибли в военной операции на Украине", "Подтверждена гибель на Украине росгвардейца со Ставрополья".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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