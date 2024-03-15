Военный со Ставрополья убит на Украине

15 марта 2024, 03:32

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Уроженец ставропольской станицы Марьинской Сергей Кутько убит на Украине, сообщила администрация Кировского городского округа. С начала российской военной операции власти признали убитыми на Украине как минимум 303 военных из Ставропольского края.

"Кавказский узел" писал, что Андрей Яцун стал 302-м военным со Ставрополья, убитым, согласно данным чиновников, в зоне военных действий на Украине.

44-летний старший сержант Сергей Кутько был убит “при выполнении задач” 28 февраля. Кутько служил пулеметчиком, в зоне военных действий на Украине находился с октября 2022 года.

Уроженец станицы Марьинской, Кутько был по специальности агрономом, имел высшее образование, говорится в публикации на официальной странице муниципалитета в “Одноклассниках”.

“Открытый, дружелюбный, имел много друзей, был отличным семьянином, любящим сыном и отцом”, - утверждается в сообщении.

Таким образом, с 24 февраля 2022 года чиновники официально признали убитыми на Украине не менее 303 жителей Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших взоне военных действий. Список составлен на основании данных, обнародованных представителями властей и силовыми ведомствами.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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