13 марта 2024, 19:36

Боец со Ставрополья убит на Украине

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Андрей Яцун убит на Украине, сообщила глава Андроповского округа. С начала военной операции на Украине власти сообщили о 302 убитых бойцах из Ставропольского края. 

"Кавказский узел" писал, что  Николай Боков стал 301-м военным со Ставрополья, убитым в зоне военных действий на Украине.

Андрей Яцун погиб в ходе специальной военной операции 3 ноября 2023 года при выполнении задания по эвакуации раненых, сообщила глава Андроповского округа Нина Бобрышева, отчитываясь об открытии в школе, где он учился, именной парты.

Андрей родился в Курсавке, обучался в Красноярской средней школе. Воспитывался в многодетной семье. После окончания школы был призван на срочную службу в воинскую часть Моздока Северной Осетии, где получил специальность кинолога. После службы Андрей вернулся в родное село, был помощником атамана по боевой подготовке и материально-техническому снабжению. В 2023 году Яцун добровольно отправился в зону специальной военной операции, говорится в сообщении от 12 марта в Telegram-канале Бобрышевой.

Таким образом, официально власти сообщили о гибели в военной операции не менее 302 жителей Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Ефрейтор из Ставрополя погиб на Украине", "Пять бойцов со Ставрополья погибли в военной операции на Украине", "Подтверждена гибель на Украине росгвардейца со Ставрополья".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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