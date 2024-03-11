11 марта 2024, 23:27

Власти сообщили об убитом на Украине бойце со Ставрополья

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Николай Боков убит на Украине, сообщил глава Новоалександровского округа. С начала военной операции на Украине там, по официальным данным, были убиты минимум 301 военных со Ставрополья.

"Кавказский узел" писал, что Алексей Иванов стал 300-м жителем Ставрополья, смерть которого  в ходе военной операции на Украине подтвердили власти.

Николай Боков убит в СВО, сообщил в своем Telegram-канале глава Новоалександровского округа Эдуард Колтунов. 

Таким образом, официально власти сообщили о гибели в военной операции не менее 301 жителя Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Ефрейтор из Ставрополя погиб на Украине", "Пять бойцов со Ставрополья погибли в военной операции на Украине", "Подтверждена гибель на Украине росгвардейца со Ставрополья".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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