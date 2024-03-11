11 марта 2024, 13:08

Житель Кисловодска убит на Украине*

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Алексей Иванов из Кисловодска убит в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель не менее 300 жителей Ставропольского края.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта стало известно о гибели на Украине Максима Усенко. Он стал, по меньшей мере, 299-м жителем Ставропольского края, чья гибель в зоне военной операции была подтверждена официально.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

В зоне военной операции на Украине убит житель Кисловодска Алексей Иванов. Он ранее работал преподавателем кисловодского медколледжа. О его гибели сообщил Минздрав Ставропольского края, передал сегодня News.1777.ru.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 300 жителей Ставропольского края.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Ефрейтор из Ставрополя погиб на Украине", "Пять бойцов со Ставрополья погибли в военной операции на Украине", "Подтверждена гибель на Украине росгвардейца со Ставрополья".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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