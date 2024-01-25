Власти признали гибель на Украине 3300 жителей юга России

25 января 2024, 15:58

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С начала военной операции на Украине погибло не менее 1611 военных из СКФО и 1689 из ЮФО, следует из сообщений представителей властей и силовых ведомств. Наибольшее число погибших приходится на Дагестан.

Как писал "Кавказский узел", к 13 января представители властей и силовики официально подтвердили гибель во время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине как минимум 3250 жителей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО).

Согласно официальным данным, на Украине погибли 1611 военных из СКФО. Наибольшее число погибших приходится на Дагестан – 721. Подтверждена гибель 267 военных из Ставропольского края, 255 – из Северной Осетии, 172 жителей Чечни 1 , 119 бойцов из Кабардино-Балкарии 2 , 46 – из Ингушетии и 31 – из Карачаево-Черкесии.

Подтверждена официально гибель в ходе спецоперации 1689 военных из ЮФО. Согласно сообщениям властей и силовиков, во время проведения СВО на Украине погибли 663 бойца из Волгоградской области, 376 - из Ростовской области, 291 военнослужащий из Краснодарского края, 257 жителей Астраханской области, 56 военных из Калмыкии и 46 - из Адыгеи.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

Первой официально признанной властями потерей России в военной операции стал офицер из Дагестана Нурмагомед Гаджимагомедов. О его гибели сообщил 26 февраля 2022 года глава республики Сергей Меликов.

В феврале 2023 года Рамзан Кадыров заявил, что главы регионов не должны сообщать данные о числе погибших на Украине. Глава Чечни призвал "не комментировать потери", хотя прежде и сам сообщал о гибели чеченских бойцов - в том числе о "больших потерях" в результате лишь одного артобстрела в Херсонской области.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы указали на дефицит информации о числе погибших на Украине. В пользу того что реальные потери среди северокавказских силовиков на Украине, вероятно, выше, чем признанные официальными источниками, говорят разные факторы, – в частности, высокая интенсивность боевых действий, в условиях которой оперативно установить точное число потерь убитыми и личные данные каждого погибшего объективно сложно.

Еще один явный фактор – стремление властей сгладить представление общественности о потерях на Украине. Минобороны России только один раз, в марте 2022 года, раскрыло общую цифру убитых на Украине военнослужащих, отмечается в материале "Кавказского узла" "На Украине убито больше силовиков, чем на Северном Кавказе с 2012 года".

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