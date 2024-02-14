Власти признали гибель на Украине 3400 бойцов с юга России

14 февраля 2024, 10:33

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Официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 3400 бойцов из регионов юга России, в том числе 1653 из СКФО и 1747 из ЮФО. Наибольшее число погибших пришлось на Дагестан.

Как писал "Кавказский узел", к 6 февраля была официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 3356 бойцов из регионов юга России, в том числе не менее 1635 военнослужащих из СКФО и не менее 1721 бойца из ЮФО.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

По официальным данным, в военной операции на Украине погибли не менее 3400 бойцов из регионов юга России, в том числе 1653 жителя СКФО. Наибольшее число погибших (736) приходится на Дагестан. Кроме того, подтверждена гибель 276 бойцов Ставропольского края, 258 из Северной Осетии, 172 из Чечни 1 , 122 из Кабардино-Балкарии 2 , 48 из Ингушетии и 41 из Карачаево-Черкесии.

Погибшими на Украине числятся не менее 1747 жителя ЮФО, в том числе 676 бойцов из Волгоградской области, 383 из Ростовской области, 315 из Краснодарского края, 266 из Астраханской области, 60 из Калмыкии и 47 из Адыгеи.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции.

Напомним, офицер из Дагестана Нурмагомед Гаджимагомедов стал первой официально признанной властями потерей России в военной операции. О его гибели 26 февраля 2022 года сообщил глава республики Сергей Меликов.

Опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы в апреле 2022 года заявили о дефиците информации о числе погибших на Украине. В пользу того, что реальные потери среди северокавказских силовиков, вероятно, выше, чем признанные официальными источниками, говорят разные факторы, – в частности, высокая интенсивность боевых действий, в условиях которой оперативно установить точное число убитых и личные данные каждого погибшего объективно сложно, заявили они.

Еще одним фактором аналитики назвали стремление властей сгладить представление общественности о потерях на Украине, отмечается в материале "Кавказского узла" "На Украине убито больше силовиков, чем на Северном Кавказе с 2012 года".

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