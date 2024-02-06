Специальная военная операция на Украине. Фото: https://z.mil.ru/

06 февраля 2024, 12:27

Власти подтвердили гибель на Украине более 3350 военных с юга России

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С начала спецоперации на Украине погибло не менее 1635 военнослужащих из СКФО и не менее 1721 бойцов из ЮФО, следует из сообщений представителей властей и силовых ведомств. Наибольшее число погибших приходится на Дагестан.

Как информировал "Кавказский узел", на 25 января представители властей и силовики официально подтвердили гибель во время проведения спецоперации на Украине не менее 3300 жителей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО).

Согласно официальным данным, во время проведения спецоперации на Украине погибли 1635 жителей СКФО. При этом наибольшее число погибших приходится на Дагестан – 725. Подтверждена гибель 262 жителей Ставропольского края, 257 военнослужащих из Северной Осетии, 172 бойцов из Чечни, 121 – из Кабардино-Балкарии, 47 жителей Ингушетии и 41 военного из Карачаево-Черкесии.

Официально подтверждена гибель в ходе специальной военной операции 1721 жителя ЮФО. По данным властей и силовиков, на Украине погиб 671 военный из Волгоградской области, 380 жителей Ростовской области, 301 боец из Краснодарского края, 263 жителя Астраханской области, 59 военнослужащих из Калмыкии и 47 – из Адыгеи.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

Напомним, офицер из Дагестана Нурмагомед Гаджимагомедов  стал первой официально признанной властями потерей России в военной операции. О его гибели 26 февраля 2022 года сообщил глава республики Сергей Меликов.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы заявили о дефиците информации о числе погибших на Украине. В пользу того, что реальные потери среди северокавказских силовиков на Украине, вероятно, выше, чем признанные официальными источниками, говорят разные факторы, – в частности, высокая интенсивность боевых действий, в условиях которой оперативно установить точное число потерь убитыми и личные данные каждого погибшего объективно сложно, заявили они.

Еще одним фактором аналитики назвали стремление властей сгладить представление общественности о потерях на Украине, отмечается в материале "Кавказского узла" "На Украине убито больше силовиков, чем на Северном Кавказе с 2012 года".

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Примечание:

"Росгвардеец из Северной Осетии погиб на Украине", "Подтверждена гибель на Украине военного из Палласовки", "Власти сообщили о гибели на Украине полковника из Адыгеи".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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